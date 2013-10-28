中钢协称钢铁行业最低迷时期未到

路透北京10月28日 -中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富称，目前还没有到行业最低迷的时期，在较长的一段时间内，钢铁行业都将处于微利经营状态，甚至会出现年度亏损，预计明年产量和需求不会有太大增加。

中钢协网站上刊登张长富在一会上的讲话称，如果不加大环保监督力度，淘汰落后产能，减少低附加值钢材出口，减少对进口铁矿石需求，把过高的产量适当减下来，行业经营状况好转就不可能实现。

他认为，如果后几个月能维持7、8月份的盈利水平，今年全年重点钢铁企业有望实现利润200亿元人民币。即使如此，目前不到0.34%的销售利润率和全国规模以上工业企业5.40%的平均销售利润率相比，仍然相距甚远。

张长富并认为，虽然8月钢材出口总量、同比增幅分别高达609.91万吨、43.90%，但8月钢铁行业新出口订单指数与7月持平的局面显示，后期中国钢材出口量将难以再创新高。且针对中国钢铁产品的贸易摩擦事件越来越多，今后中国钢铁产品出口难度将进一步加大。

此外，数据显示，今年全国投产新建高炉将在20座左右，总容积为2.6万-2.7万立方米之间，总产能2,500万吨左右。日益扩张的钢铁产能将释放越来越多的钢铁产量，而这些产量由于统计的复杂性，或难以在公布的数据中完全体现。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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