中国钢铁行业需要整合以削减过剩产能--武钢董事长

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京3月16日 - 中国第四大钢铁制造商--武汉钢铁（集团）公司的董事长邓崎琳向路透表示，中国的钢铁行业若要削减过剩的供应，整合至关重要。供应过剩已压低钢铁价格，并使数十家钢企负债累累。
中国政府正在制定政策以削减过剩的钢铁产能，相关政策可能还包括鼓励钢铁行业并购的举措。
邓崎琳称，中国有上千家钢铁企业，这是不可行的，需要把这些企业整合为几家大型的钢铁企业。
受产能过剩和经济放缓拖累，钢材价格SRBcv1去年下跌28%。中国2014年的钢材消费量也有所下降，这是30年来首次出现下滑。中国是全球最大的钢材生产和消费国。
邓崎琳还称，钢铁行业进行进一步改革至关重要，他还呼吁将更多中国过剩产能转移至海外。(完)
(编译 汪红英；审校 杜明霞)
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