焦点：中国钢铁业国内处境日益艰难 寄望政府支持海外布局

图为马鞍山钢厂车间内的一名工人。 REUTERS/Jianan Yu

路透上海3月23日 - 随着中国经济成长动能减弱，国内钢厂面临着沉重债务负担，且赚钱也愈发艰难，所以他们似乎不是海外扩张的生力军。

但受危机波及的中国钢铁行业希望摆脱国内需求增长低迷，以及环境成本飙升的局面，正呼吁政府提供强有力的支持，助其加快海外并购步伐。

中国在上周晚些时候公布的钢铁行业重组计划修正草案，其中有这样一句话，称其将支持钢厂购买海外资产的计划，现在大家都在等待或在今年稍晚公布的举措细节。

“我觉得中国钢铁在转型中淘汰落后，消化过剩产能，有些产能我们是可以转移到国外去的，而国外的有些地区也是需要的，比如东南亚、东盟这些地区，如印尼这些国家对钢材的需求是很大的，还有非洲的10几个国家，他们的钢铁产能很低，也是需要钢铁的，”中国第四大钢铁生产商武汉钢铁集团董事长邓崎琳称。

随着中国加强环境监测，有3亿吨过剩产能的钢铁业可能会有更多钢厂关闭。全球规模最大的中国钢铁行业布局海外，将给铁矿石价格带来一些支撑。

出口市场在去年为中国企业提供了不多的亮点之一，但随着多国指责中国向海外倾销商品，中国面临更多的贸易壁垒，在企业更加倾向转向出口时，这意味着出口将变得更加困难。

中国已经出台一系列措施支持企业对外扩张，包括放松对外投资资金管制以及使在债券市场融资更加方便，核电等领域的企业是海外扩张的先锋。

在今年的两会上，武钢和鞍钢呼吁政府为钢铁企业的海外扩张提供金融和政策支持。

中国钢铁大省河北也呼吁政府为其2023年前向海外转移2,000万吨的钢铁产能计划提供更大支持。

中国钢铁产量图表：link.reuters.com/feh48t

**海外扩张**

一些企业正在走出去，例如，中国最大的钢铁企业河北钢铁集团希望通过成立合资企业，在非洲建立一个年产能500万吨的钢铁项目。

大型钢企首钢2月份也在马来西亚启动了年产能达300万吨的项目。

一家名为霸州市新亚金属制品有限公司的小型企业在2013年收购了一家印尼公司的部分股权，建设一个带钢项目。该公司副总理刑秀英表示，该公司做出这一举措是因为国内已基本没有扩张的空间。

“国家支持投资海外长期来说是有帮助的，因为国内竞争力逐步缩小，企业不在国内投资，产能逐步精简，对经济改革有利。”

但其他钢厂发现转移到海外更为困难，宝钢集团和武汉钢铁均因成本高企而放弃了在巴西建厂的计划。

“这个战略是否成功最终还是要看有多少资本进来，但是整体上来说还是能够给企业带来效益的，有正面的影响，”标准普尔驻香港分析师Lawrence Lu说。

一些人则持更为怀疑的态度，质疑将生产转移到海外能否带来成本优势。

“政府不能将‘走出去’作为一个很强的(化解国内过剩产能的)政策手段，企业应该从自身发展经济效益来看，任何强推都会有很多问题，”中国社会科学院工业经济研究所的助理研究员江飞涛称。(完)

(编译 李爽/秦德兴/汪红英；审校 张荻/杜明霞/徐文焰)

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