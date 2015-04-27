焦点：中国大型钢铁厂商欣欣向荣 引发出口继续扩大的担忧

2014年2月18日在河北唐山一家钢铁厂拍到的图片。 REUTERS/Petar Kujundzic 'ZOMBIE KUJUNDZIC'

路透上海4月27日 - 铁矿石价格挫跌为中国一些大型钢铁厂商注入活力，但引发出口可能增加的前景，以及与欧盟和印度等国的摩擦亦可能升高。

即使中国国内需求萎缩，钢铁产业长期存在产能过剩问题，然较低的铁矿石价格已协助许多大型钢厂在出口创纪录的支持下，2014年的获利表现要好于上年。

这对全球其他地区的钢铁厂商而言，却不是个好预兆。这些厂商一直希望中国的钢铁产业能够大幅重组。中国是全球第一大钢铁生产国。

“(较便宜的矿石价格)显然鼓励了中国钢铁厂商继续生产，因为其成本下滑以及产能过剩，有很强的诱因鼓励它们继续出口，”位于伦敦的钢铁顾问公司MEPS分析师Jeremy Platt表示。

中国去年钢铁出口量增长50%左右，创下9,400万吨的历史新高。西方钢铁产业组织认为中国没有采取足够措施控制钢铁行业的过剩产能并遏制其创纪录的出口。

最新发布的财报显示，迄今为止18家大型中资钢厂中只有三家2014年出现亏损，低于之前一年的五家。2013年13家实现盈利的钢厂中，有六家去年获利有所增长。

“中国沿海地区综合性钢厂高居全球竞争力榜首，它们从铁矿石进口价格挫跌中受益最大，从而得以不断拓展国内外市场，”Merchant Futures分析师Zhao Chaoyue表示。

随着大型矿企提高供应并争夺市场，2014年进口铁矿石价格.IO62-CNI=SI下跌了50%。

**大型钢厂受益**

中资大型钢厂可将低价进口的铁矿石，直接运到沿海的炼钢厂，并将产品出售给附近客户或销往海外。

铁矿石价格挫跌也鼓励年产超过1,000万吨的大型钢厂从现货市场购买矿石，而以前主要是经营更为灵活的私营钢厂才能获得这种实惠。

虽然出口退税取消，但中国第一季出口仍增长41%，增强了全球其它竞争对手的担忧。

全球第六大钢铁生产商--韩国浦项钢铁(005490.KS)周二表示，预计中国和俄罗斯出口带来的压力将增加，而这将损及钢铁价格。

欧盟对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。印度贸易部也已建议对中国、马来西亚和韩国的部分工业级别进口钢铁征收反倾销税。

**出口忧虑**

中国计划在2017年前将钢厂数量减少逾40%至不到300家，并打算到2025年时拥有三到五家大型钢厂。中国希望国内前10大钢厂的产量占全国产量的60%，高于2014年的37%。

投资者支持这项计划，推动部分大型企业的股价在2014年大涨，其中马钢股份(600808.SS)股价过去一年增长了两倍多，涨幅居前。

然而小钢铁厂却是每况愈下，面临环保成本上升及信贷条件收紧困境，而且从前地方政府为追求政绩给它们提供的补贴和税收优惠如今也享受不到了。

但抑制产能过剩的措施尚未见效，大型钢厂在寻求通过新建沿海钢铁项目进一步削减成本。

宝钢一家综合性沿海钢铁厂将在今年投产，武钢 (600005.SS)也正在建设一处类似的沿海生产基地。

含硼钢出口退税取消后，钢铁厂通过在钢产品中加入铬元素或将赢得新的出口退税，目前含铬钢的出口目标是在东南亚和南非等新兴地区。

去年对印度的出口较2013年翻了一番，对菲律宾的出口增加了80%。

“中国解决产能过剩的行动进展缓慢，”香港出口商峻时钢铁有限公司(Smart Timing Steel)资深交易员Bill Chen称，“中国钢铁出口不断膨胀已经引起其它国家或地区越来越大的担忧和抱怨，促使他们推出更多反倾销举措。”(完)

(编译 戴素萍/王颖/许娜/刘秀红；审校 张荻/王丽鑫/李爽/龚芳)

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