中国推进国际产能和装备制造合作 钢铁、建材等为重点行业--国务院

路透北京5月16日 - 为促进优势产能对外合作，中国国务院周六发布关于推进国际产能和装备制造合作的若干意见，提出力争到2020年与重点国家产能合作机制基本建立，一批重点产能合作项目取得明显进展，形成若干境外产能合作示范基地。

政府网刊登的意见全文称，将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。

意见并指出，完善财税支持政策，加快与有关国家商签避免双重征税协定；同时加大金融支持力度，支持中资金融机构加快境外分支机构和服务网点布局，并鼓励金融机构开展PPP项目贷款业务。

支持国家开发银行、中国进出口银行和境内商业银行在境外发行人民币债券并在境外使用，取消在境外发行人民币债券的地域限制。

“发挥中国投资有限责任公司作用，设立业务覆盖全球的股权投资公司（即中投海外直接投资公司）。充分发挥丝路基金、中非基金、东盟基金、中投海外直接投资公司等作用，以股权投资、债务融资等方式，积极支持国际产能和装备制造合作项目。”意见称。

此外，进一步加大简政放权力度，取消境外投资审批，除敏感类投资外，境外投资项目和设立企业全部实行告知性备案，做好事中事后监管工作。

基本原则上，坚持企业主导、政府推动。以企业为主体、市场为导向，按照国际惯例和商业原则开展国际产能和装备制造合作，企业自主决策、自负盈亏、自担风险。

中国国务院此前发布了关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见，提出进一步丰富和完善财税政策支持外贸，力争到2020年外贸传统优势进一步巩固，同时要抓住一带一路沿线国家基础设施建设机遇，带动大型成套设备等出口。（完）

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(发稿 华小萌； 审校 曾祥进)

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