焦点：中国钢铁商据说赔钱做生意 引发反弹声浪四起

图为一名男子经过沈阳一家钢材市场堆放的钢筋。 REUTERS/Stringer

路透上海/新加坡6月18日 - 贸易商和生产商指出，一些中国钢铁商正在赔钱出口产品，全球数家钢铁行业组织敦促各国政府对中国出口增加一事采取行动。

贸易商和一家位于河北省的生产商表示，中国钢铁商将热轧钢卷的每吨离岸价格(FOB)下调5%至340-350美元，以最多每吨赔钱200元人民币(32美元)外销产品。河北为中国最大的产钢省份。

他们并称，这些钢厂在国内市场也赔钱出售产品。

“国内市场太疲弱了，无法消化这么大的产量，我们的售价很有竞争力，因此一些钢厂仍热切地推进出口，希望能降低高库存并维持市场份额，”一位在河北省的民营钢厂高管表示。

中国数百家钢铁厂商每年的钢铁产品约有10%外销，不过交易商和高管所提到的钢铁数量并不是很明确。

中国1-5月钢铁出口增长28%至4,350万吨，而同期国内粗钢产量下降了近2%。中国2014年钢铁出口跳升51%至创纪录的9,378万吨。

亚洲、美洲和欧洲的八个钢铁行业协会本周发表联合声明称，所有地区都“受到钢铁进口激增的影响，而这种情况是全球产能大量过剩引起的。”

“中国的情况使全球钢铁市场阴云笼罩，在经济成长放缓的情况下中国拥有大量且仍在增加的过剩产能，已经破坏了全球钢铁市场和贸易流动的稳定，”声明称。

路透尚未能立即联系到中国钢铁工业协会的人士置评。

欧盟执委会5月针对俄罗斯和中国发动反倾销调查之后，中国商务部发言人表示，中国钢铁出口激增“是正常情况，无可指责，”反映了需求的增长以及国内钢铁制造企业的较强竞争力。

“今年中国钢铁出口或将触及1亿吨的历史新高，因为市场存在需求，其他国家无法弥补缺口，我们的价格也有竞争力，”光大期货分析师夏君彦表示。

此前外界预计今年中国出口将放缓，因含硼钢出口退税被取消。但国内需求降温，迫使生产商转向海外销售过剩的钢铁。

**“由上而下的政府驱动型经济”**

中国呼吁世界贸易组织(WTO)成员国从2016年底开始，应公平对待中国，承认中国的市场经济地位。这些海外钢铁协会表示，中国钢铁产业的情况显示，自己还未达到这方面的要求。

“自身产能过剩--估计高达4.25亿吨，以及缺少有效政策削减产能，都表明中国仍是一个由上而下的政府驱动型经济，”该团体称。

受到中国钢铁产品出口影响的一些国家已经开始应对汹涌而来的中国产品，比如印度上调了一些钢铁产品的进口税率，墨西哥则对从中国等国家进口的热轧钢征收关税。

不过，中国钢铁出口可能仍将居高不下。行业咨询机构中国联合钢铁网(Custeel.com)的调查报告显示，6月中国38家钢厂的螺纹钢出货可能较前月增长46%，32家钢厂的线材出口可能大增47%。

“出口是钢铁行业的压力阀。如果这条路被堵上，我们预计中国市场的供应过剩局面将加剧，从而将压低钢铁价格，并迫使高成本钢厂倒闭，”瑞士宝盛集团旗下分析师Carsten Menke称。(完)

(编译 戴素萍/王颖/许娜；审校 屈桂娟)

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