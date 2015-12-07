今年中国钢材需求料降4.8% 钢铁业进入减量周期--冶金规划院

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京12月7日 - 中国冶金工业规划研究院周一称，今年和明年的钢材需求和粗钢产量都将从峰值回落，而今年则是粗钢需求和消费量首次出现实质性减少的转折年，钢铁行业将就此进入减量周期。
冶金规划院周一发布中国和全球钢铁需求预测数据称，2015年中国钢材需求量同比下降4.8%至6.68亿吨，同期铁矿石（折品位62%）需求量小幅减少0.4%至11.2亿吨，铁矿石对外依存度将达到79.5%。
预测还显示，2015年粗钢产量料同比下降2.1%至8.06亿吨，明年则续降至7.81亿吨。预测数据并显示，2016年中国钢材需求料续降至6.48亿吨，同期铁矿石需求量亦续降至10.73亿吨。
“今年是钢铁行业的重大转折，...今后中国钢铁的需求和产量继续下滑的趋势不可逆转，”中国冶金工业规划研究院院长李新创表示。
李新创指出，预计2030年中国的钢铁需求将降至4.9亿吨，钢铁产量还将取决于钢铁出口量。
2015年中国经济发展面对多重困难与挑战，进出口额同比双降，固定资产投资增速回落，经济增速下滑，机械、汽车产量增速大幅回落，造船行业实现增长，但带动钢材消费有限。这是中国钢铁需求和消费实质下滑的主要原因。
“钢铁行业的需求已经到了峰值，正在往下走。今年粗钢保持8亿吨，主要是出口增长太快，超过20%。未来出口可能维持高位，但不会再高速增长。”李新创并指出。
国家统计局数据显示，中国1-10月粗钢产量675,103,352吨，同比下降2.23%；铁矿石产量1,135,254,106吨，同比下降8.75%。
**钢铁行业进入减量周期**
据李新创介绍，2015年中国钢铁行业已经到了转折点，开始进入减量增长的周期。今后中国钢铁的需求和产量继续下滑的趋势不可逆转，预计2030年中国的钢铁需求将降至4.9亿吨，钢铁产量还将取决于钢铁出口量。
由此将给钢铁行业带来许多变化：钢铁企业的关停破产会增多，相关的上下游企业特别是为钢铁产业服务的煤炭产业和铁矿石行业，都会面临巨大挑战。
“减量发展不是简单的去产能，而是真真切切把产量降下来。据不完全统计，目前已经关停了几十家钢铁企业，将来关停的会更多。”李新创称。
李新创并指出，今年1-10月全国超过50%的企业出现亏损，大部分钢铁企业的负债率都在不断攀升。据冶金工业规划研究院统计，负债率在80%的企业产量一般是9,000吨-1亿吨，如果这样的一个企业关停，将给金融机构带来的逾八亿的债务。如果一大批企业出现停产和倒闭，将带来巨大的金融损失。
更大的挑战在于就业。据李新创介绍，全国逾500家钢铁企业关乎几百万工人的就业，如何安置这些工人，将是企业退出的核心问题，需要政府托底。
“钢铁行业需要供给侧改革，减产量的同时调整结构，满足高端需求，淘汰落后产品。环保不达标的企业一定要关停，经营不善的企业要关闭，还有价值的企业要进行联合重组。”李新创说，“去产能国务院已经提了方向，不过这将是一个漫长的过程。”
对于全球钢材消费方面，中国冶金规划院预计称，预计2015年全球钢材需求为15.13亿吨，同比下降2.0%；2016年钢材需求为14.99亿吨，同比下降0.9%。
以下是中国冶金规划研究院发布的2015年和2016年中国钢铁需求预测一览：
2015年 2015年同比增 2016年 2016年同比增
速 速
钢材需求量/亿吨 6.68 -4.8% 6.48 -3.0%
粗钢产量/亿吨 8.06 -2.1% 7.81 -3.1%
生铁产量/亿吨 7.09 -0.4% 6.79 -4.2%
铁矿石需求量/亿吨 11.20 -0.4% 10.73 -4.2%
备注：1. 同比基数采用国家统计局数据（2014年粗钢产量8.23亿吨）。
2. 2015年铁钢比按照0.88推算，2016年铁钢比按照0.87推算，得出上述生铁产量 预测数据。
3. 数据均已扣除重复计算钢材，并且不考虑钢材库存变化。（完）
(发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯/黄凯)
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