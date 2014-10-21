中钢集团旗下贸易、钢铁及炉料三大公司将合并--报载

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京10月21日 - 在债务压顶、经营不善的多重阴影笼罩下，中国中钢集团拟展开新一轮改革。中国证券报周二援引该集团相关人士称，中钢集团要减少职能部门，进行减员重组，并将贸易、钢铁、炉料三大公司合并。
“（中钢）集团又要开始机构改革了，要减少职能部门，将下面三大公司合并，”该人士说。
据其介绍，之所以选择将贸易、钢铁、炉料三大公司合并，主要是目前这三大公司业务进展并不好，“这是集团下面最大的三个公司，加起来的收入估计占到集团90%。”
除了业务上的整合外，职能部门间的重构也是目前中钢改革的手段之一。上述人士称，集团总部一些部门可能会进行合并，一些中层领导只能去集团下属的其他公司。
报导并引述一位长期关注中钢集团的业内人士表示，中钢的主要收入来源就是钢铁和贸易。中钢钢铁主要从事钢材交易，贸易公司主要是矿石这一块；中钢炉料主要以铁合金为主，虽然规模小一些，但是问题也比较多。如果三家公司合并，将会降低成本，对管理也有一定好处，但对实际经营业务的作用不会很大。
不过，上述中钢人士称，三家公司有合并的理由，可以改变企业机制，扭转现在各自为战的局面，但重要的是看未来的改革措施是否积极。
中钢集团前不久刚刚迎来四年内的第三次换帅。根据中钢集团网站10月11日披露的信息，国资委党委最新任命徐思伟为中钢集团总经理、党委副书记，并提名其担任中钢股份董事长、党委书记。
对于上月中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期的传闻，该集团此前已明确回应称“不属实”，但同时承认存在应回笼资金未按时到账的情况。
截至2013年底，中钢集团资产总计1,101亿元人民币，负债总计1,033.5亿元，资产负债率高达93.87%。2013年度中钢集团实现营业收入1,404.74亿元，利润总额仅有1.35亿元，属于母公司所有者的净利润只有-3.65亿元。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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