焦点：中国“僵尸”钢厂卷土重来 全球供应过剩局面雪上加霜

习近平在达沃斯论坛发表主旨演讲 充分展现中国领导力
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
* 中国钢铁价格大涨77%激励产出跳增
* 在强制减产临近前，一些钢厂增产
* 僵尸钢厂恢复生产，自律呼吁被当成耳旁风
* 中国或招致美国等钢铁产国的贸易应对举措
路透上海/马尼拉4月21日 - 中国可能面临其他钢铁生产国的压力，要求其减产，帮助缓解全球供应过剩局面。然而，中国的钢铁城镇目前完全是另一番光景。
尽管中国政府提出削减之前已部署的钢铁产能，但今年国内钢材价格急升，推动钢厂纷纷增产。就连那些停产但尚未关闭的“僵尸”钢厂也在恢复生产。
尽管全球产出过剩，但今年中国钢材价格已较去年低点涨了77%，这里面有一些非常特殊的本土原因，其中包括去年工厂关闭后供应趋紧、消费者补充库存、中国农历新年假期过后季节性需求升温。
唐山世界园艺博览会将于4月29日至10月举行，当地钢厂必须在某些时段将排放量至少减半，因此一些钢厂也趁活动期间强制减产前提高产出。
中国曾表示，在解决过剩产能方面，中国做得已经够多了，并将供应过剩归因于需求疲弱。中国钢铁产量占全球的一半，其过剩产能是美国产出水平的四倍。
但中国咨询机构--中国联合钢铁网(Custeel)调查显示，68座高炉已恢复生产，估计产能达到5,000万吨。中国小型钢厂的产能利用率从1月的51%提高到58%。据咨询机构--我的钢铁网(Mysteel)另一项调查显示，大型钢厂产能利用率则从84%提高至87%。
钢铁价格的上涨给“僵尸”钢厂带来生机，比如山西文水海威钢铁，该公司年产能约300万吨，但在去年8月几乎暂停全部产能。据该公司一位管理人士透露，公司目前计划尽快恢复生产。由于未获授权公开发言，这位管理人士拒绝具名。
江苏申特钢铁是另一家类似规模的公司，据一位高管称，该公司去年12月停产，但随着钢铁价格的飙升，已在今年3月恢复生产。
据麦格理分析师Ian Roper称，去年关闭的5,000万-6,000万吨产能中，现已恢复生产的超过4,000万吨，“鉴于价格和利润率的反弹，产能削减已被抛在脑后，”他表示。
中国联合钢铁网主编胡艳萍称，当前钢铁生产平均利润率已升至每吨500-600元人民币(77-93美元)，为至少两年来最高水平。
“政府希望提振经济并提升工业领域的需求，但同时又坚决推进供给侧改革，不免陷入左右为难，”胡艳萍称。
为向世界证明让本国臃肿钢铁业瘦身的决心，中国已表示要在已淘汰9,000多万吨落后钢铁产能的基础上，计划到2020年进一步削减1亿-1.5亿吨产能。
然而中国3月份的粗钢产量却达到7,065万吨的纪录高位。
**对中国出口的愤怒**
中国钢铁工业协会秘书长刘振江本月在北京的一次行业会议上表示，钢铁产量上升应由合约购买量的增加推动，否则钢厂就只是在押注需求会上升，而需求也许并不会增加。
“削减钢铁产能很重要，但控制产量更重要，”他说。
中钢协的会员包括宝钢股份(600019.SS)等中国最大的钢铁企业。该协会一直敦促会员要表现出“自律性”，不要一看到价格上涨就增产，但这个呼吁通常都被当成了耳旁风。
美国、欧盟等其他几个国家周二呼吁采取紧急行动应对全球钢铁产能过剩；一天前中国等主要钢铁生产国未能就解决行业危机的举措达成一致。
针对中国出口的愤怒从去年起就日益加剧，因中国钢材出口量攀升至1.12亿吨的纪录水平。但国内钢材价格上扬或许能限制今年的出口量--钢厂的更多产品会在国内销售。
根据了解情况的交易商，由于国内价格快速上涨，有些私营钢厂还对发货前一个月签署的出口合同违约了。
该交易商称，还有些钢厂推迟了出口订单的交货日期，并削减出口目标。
BMI Research大宗商品策略师Mitchell Hugers表示，如果中国钢铁产量能回到2011年的水平就好了，当时供应过剩量，即产量与消费量之差仅为3,400万吨。
“重要的不是削减产能，而是出口量，”他说。
图表：中国钢铁出口(link.reuters.com/qyz68v)
图表：中国钢铁产量(link.reuters.com/xyh85w)(完)
(编译 李爽/刘秀红/王颖；审校 汪红英/戴素萍)
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