焦点：中国“僵尸”钢厂卷土重来 全球供应过剩局面雪上加霜

2014年2月18日在河北钱营镇拍到的一处遭废弃的钢铁厂。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 中国钢铁价格大涨77%激励产出跳增

* 在强制减产临近前，一些钢厂增产

* 僵尸钢厂恢复生产，自律呼吁被当成耳旁风

* 中国或招致美国等钢铁产国的贸易应对举措

路透上海/马尼拉4月21日 - 中国可能面临其他钢铁生产国的压力，要求其减产，帮助缓解全球供应过剩局面。然而，中国的钢铁城镇目前完全是另一番光景。

尽管中国政府提出削减之前已部署的钢铁产能，但今年国内钢材价格急升，推动钢厂纷纷增产。就连那些停产但尚未关闭的“僵尸”钢厂也在恢复生产。

尽管全球产出过剩，但今年中国钢材价格已较去年低点涨了77%，这里面有一些非常特殊的本土原因，其中包括去年工厂关闭后供应趋紧、消费者补充库存、中国农历新年假期过后季节性需求升温。

唐山世界园艺博览会将于4月29日至10月举行，当地钢厂必须在某些时段将排放量至少减半，因此一些钢厂也趁活动期间强制减产前提高产出。

中国曾表示，在解决过剩产能方面，中国做得已经够多了，并将供应过剩归因于需求疲弱。中国钢铁产量占全球的一半，其过剩产能是美国产出水平的四倍。

但中国咨询机构--中国联合钢铁网(Custeel)调查显示，68座高炉已恢复生产，估计产能达到5,000万吨。中国小型钢厂的产能利用率从1月的51%提高到58%。据咨询机构--我的钢铁网(Mysteel)另一项调查显示，大型钢厂产能利用率则从84%提高至87%。

钢铁价格的上涨给“僵尸”钢厂带来生机，比如山西文水海威钢铁，该公司年产能约300万吨，但在去年8月几乎暂停全部产能。据该公司一位管理人士透露，公司目前计划尽快恢复生产。由于未获授权公开发言，这位管理人士拒绝具名。

江苏申特钢铁是另一家类似规模的公司，据一位高管称，该公司去年12月停产，但随着钢铁价格的飙升，已在今年3月恢复生产。

据麦格理分析师Ian Roper称，去年关闭的5,000万-6,000万吨产能中，现已恢复生产的超过4,000万吨，“鉴于价格和利润率的反弹，产能削减已被抛在脑后，”他表示。

中国联合钢铁网主编胡艳萍称，当前钢铁生产平均利润率已升至每吨500-600元人民币(77-93美元)，为至少两年来最高水平。

“政府希望提振经济并提升工业领域的需求，但同时又坚决推进供给侧改革，不免陷入左右为难，”胡艳萍称。

为向世界证明让本国臃肿钢铁业瘦身的决心，中国已表示要在已淘汰9,000多万吨落后钢铁产能的基础上，计划到2020年进一步削减1亿-1.5亿吨产能。

然而中国3月份的粗钢产量却达到7,065万吨的纪录高位。

**对中国出口的愤怒**

中国钢铁工业协会秘书长刘振江本月在北京的一次行业会议上表示，钢铁产量上升应由合约购买量的增加推动，否则钢厂就只是在押注需求会上升，而需求也许并不会增加。

“削减钢铁产能很重要，但控制产量更重要，”他说。

中钢协的会员包括宝钢股份(600019.SS)等中国最大的钢铁企业。该协会一直敦促会员要表现出“自律性”，不要一看到价格上涨就增产，但这个呼吁通常都被当成了耳旁风。

美国、欧盟等其他几个国家周二呼吁采取紧急行动应对全球钢铁产能过剩；一天前中国等主要钢铁生产国未能就解决行业危机的举措达成一致。

针对中国出口的愤怒从去年起就日益加剧，因中国钢材出口量攀升至1.12亿吨的纪录水平。但国内钢材价格上扬或许能限制今年的出口量--钢厂的更多产品会在国内销售。

根据了解情况的交易商，由于国内价格快速上涨，有些私营钢厂还对发货前一个月签署的出口合同违约了。

该交易商称，还有些钢厂推迟了出口订单的交货日期，并削减出口目标。

BMI Research大宗商品策略师Mitchell Hugers表示，如果中国钢铁产量能回到2011年的水平就好了，当时供应过剩量，即产量与消费量之差仅为3,400万吨。

“重要的不是削减产能，而是出口量，”他说。

图表：中国钢铁出口(link.reuters.com/qyz68v)

图表：中国钢铁产量(link.reuters.com/xyh85w)(完)