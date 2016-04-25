螺纹钢的疯狂映射出中国经济金融宏观面三大风险--工银国际

路透香港4月25日 - 中国螺纹钢等商品期货上周交投均量价齐升，促使上海、大连和郑州的交易所或提高手续费或向投资者发出风险警告，工银国际研究部联席主管程实周一表示，螺纹钢的疯狂映射出中国经济金融宏观面的三大风险，值得深入洞察。

他认为，以螺纹钢为代表的黑色金属超跌反弹具有一定客观合理性，但市场狂热终究是短暂的，在政策调控和理性回归的共同作用下，螺纹钢等品种走强动能不断削弱，未来一旦趋势反转，市场波动将会同样剧烈。

他在报告中认为，中国经济金融宏观面目前有三大风险：短周期和长周期的信号模糊、弱预期和强预期的快速转换、资本热和实体冷的错位反差。

报告称，中国经济正处于一个异常微妙的时段，短周期反弹和长周期下行同时存在、相互叠加。今年是供给侧结构性改革元年，去杠杆、去库存、去产能正在攻关初期，供给侧政策提振全要素生产率的长期效果尚未真正显现，这也决定了短周期反弹无法引致长周期拐点。短周期和长周期的信号模糊，导致市场对螺纹钢寄予了过高期望，这一风险的存在加大了市场波动性。

而弱预期和强预期的快速转换。经济周期本就处在长短方向错配的微妙阶段，而市场预期的变化更显极端。2008年危机演化至今，全球经济始终未能走出阴影，市场心理不断被扭曲，很容易受到负面信息的过度打击，而一旦出现正面信息，又很容易由于长期渴望而产生过高期望。弱预期与强预期的快速转换，已经成为市场波动放大器。

此外，资本热和实体冷的错位反差。货币扩张为经济复苏创造了良好的货币环境，但经济复苏却无法消化快速的货币膨胀，于是，金融市场成为承接方，阶段性、区域性、局部性的市场过热频繁出现。在这一过程中，资本的非理性倾向不断增强。

对于中国而言，由于投资者不成熟、羊群效应显着且经济结构转型旷日持久，资本热和实体冷的错位反差更加强烈。这就使得，中国金融市场呈现出“打地鼠”式的重心轮转，2015年股市大起大落，2015年8月后人民币汇率波动剧烈，2016年以来螺纹钢连续快涨，都是这种轮转的体现。

报告分析道，金融市场的“打地鼠”游戏，既给市场秩序带来了冲击，也给宏观审慎监管带来了挑战。

“应加快实现监管改革的破局，从机构设置上完善金融监管协同，让分散在各个市场间或出现的过度波动风险能够在全局层面得到有效管控；此外，金融消费者保护势必需要切实加强，防止市场大起大落对微观群体造成有失公允的过度伤害。”程实称。（完）