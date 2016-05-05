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中国财经 | 2016年 5月 5日 星期四 11:19 BJT

中国商务部：国内基建投资、去产能等多种因素促国内外钢价走升

路透北京5月5日 - 中国商务部周四表示，近期国内外钢铁价格上升是全球经济复苏和铁矿石价格走高、国内基建投资启动以及削减产能等合力作用的结果。

商务部在新闻发布会上称，将密切关注和研究近期国内外钢铁价格上涨情况；只要各国和地区都像中国一样采取负责任的削减产能、扩大需求，全球钢铁行业有可能走出困境。

中国外交部上月表示，中国希望与全球其他国家合作，找到适当的办法，解决钢铁产业产能过剩问题。

近期黑色系商品飙涨超市场预期，为抑制黑色系期货过热交投，中国期货交易所近期接连窗口指导，大商所连续两日调升焦煤、焦炭和铁矿石期货手续费标准。

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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