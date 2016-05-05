中国商务部：国内基建投资、去产能等多种因素促国内外钢价走升

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京5月5日 - 中国商务部周四表示，近期国内外钢铁价格上升是全球经济复苏和铁矿石价格走高、国内基建投资启动以及削减产能等合力作用的结果。
商务部在新闻发布会上称，将密切关注和研究近期国内外钢铁价格上涨情况；只要各国和地区都像中国一样采取负责任的削减产能、扩大需求，全球钢铁行业有可能走出困境。
中国外交部上月表示，中国希望与全球其他国家合作，找到适当的办法，解决钢铁产业产能过剩问题。
近期黑色系商品飙涨超市场预期，为抑制黑色系期货过热交投，中国期货交易所近期接连窗口指导，大商所连续两日调升焦煤、焦炭和铁矿石期货手续费标准。
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。