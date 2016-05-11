焦点：全球盼中国减产 中国钢企却起死回生猛炼钢

路透中国襄汾县5月11日 - 大宗商品价格下跌和需求疲软导致中国山西中升钢铁有限公司去年10月关门停产，当时该公司的待售钢材库存足以铺就从旧金山到美墨边境的高铁轨道。

而中国政府的经济刺激举措推动中国钢材价格突然逆转上扬，于是一切又都变了。尽管全球钢铁市场滑坡，这家公司却起死回生，卖出了10万吨钢材库存，现在包括螺纹钢和钢丝筋条在内的日产量达到4,000吨左右。

像山西中升这样的中国钢厂被称为“僵尸企业”，因为它们已在近年来钢价下滑的情况下停产。而这些企业现在又活了过来，并且是在其他国家强烈要求中国削减产量的时候；很多人将全球钢铁供应过剩归咎于中国的生产。

中国占全球钢铁供应的一半；尽管全球供应过剩，但中国3月钢铁产量仍达到了创纪录水平。

虽然中国曾明确表态要削减产能，但在山西等地的钢铁城镇，情况却没有这么简单。钢铁产业在中国经济崛起过程中扮演了不可或缺的角色，中国政府要想驯服这个产业何其艰难。

迫于当地政府的压力，包括山西中升在内的很多钢厂都在钢价合适的时候立刻重新开工；这些企业往往是当地的大雇主和纳税大户。由于有当地政府的支持，其他很多钢厂即便是在产业低迷期也还能勉强生存，当地政府害怕出现大规模裁员，也不愿被钢铁企业的债务拖累。

钢厂重开对地方企业也有其他连锁影响，提高了炼焦煤的需求，以及煤炭的需求。

“后面的小孩也上来了。每个小孩现在中国都讲的要买房要买车，”山西中升负责监督生产的陈学武称。“这个是他们基础保障，所以说这块也是需求的一个保障。”

很多中国闲置钢厂复苏对于英美等国的竞争对手是个坏消息，他们还在努力应对全球钢铁过剩的问题。他们已经指责中国大量的廉价出口在扼杀本土钢厂，威胁采取贸易行动。

印度Tata Steel (TISC.NS)3月称撤出英国。

中钢网(steelcn.cn)数据显示，在过去一年左右，仅山西省就至少有23家钢厂关门或停产。其中部分现恢复生产。

尽管有这些钢厂关门，但山西省去年产钢3,850万吨，相当于英国产量的三倍多，而该省仅是中国第五大钢铁产区。中国钢铁总产量为8.04亿吨，在全球居首位。

麦格理证券(Macquarie Research)在4月的一份报告中称，中国钢铁厂的信心比多年前更为乐观，陈学武的讲话反映出这一看法。

陈学武称，市场可能有波动，但总体上我看法乐观。举例来说，无论是国有还是私营，减产主要是淘汰落后产能。我们不在其中。

最近的一个下午，当地银行业人士参观了山西中升的工厂以讨论融资事宜。陈学武拒绝提供细节。山西中升是河南亚新钢铁实业有限公司旗下民营企业。

**缺少基本面支撑**

在距山西中升工厂以北三小时车程、接近吕梁市的地方，坐落着文水海威钢铁公司的工厂。厂区内一片寂静，院里只有两个男人拿着一把焊枪慢慢地切割一个巨大的金属漏斗。大门甚至都没有门卫把守。

文水海威钢铁成立于1985年，鼎盛时期拥有8,000名员工。由于利润骤减，公司不得不在大约六个月前首度关闭。

但现在，吕梁市政府希望这个纳税和就业大户重新开工。据国有媒体报导，吕梁市市长和副市长3月参观了该厂，敦促工厂管理者尽快恢复生产。该公司表示，已经准备了一个多月。

文水海威钢铁旗下位于文水的管理人员Han Hui(音译)向路透称，公司位于吕梁的高管在与政府官员会晤，讨论融资、电价、及重新开工所需的基本要素等问题。他还称，公司也在寻找合作伙伴。

“钢价并不稳定。如果条件合适，我们现在可能重新开工，”Han Hui称。这番讲话反映出部分钢厂运营者的看法，即考虑到中国经济普遍放缓，前景仍不明朗。

负责工业政策的吕梁市政府办公室拒绝置评。

山西省政府日前出台大气污染防治2016年行动计划，主要任务将包括严禁审批钢铁等新增产能项目。不过，殭屍企业以现有产能复活似乎不是问题。

经济合作暨发展组织(OECD)称，2015年全球有超过30%钢铁产能未经利用。由此可见钢铁业所面临的压力中外皆然。

然而在中国，随着当局为拉抬经济增长率从25年低点向上攀升而鼓励举债投入基建项目，上海螺纹钢期货SRBcv1在去年12月初至今年4月底期间暴涨80%，带动许多闲置钢厂复工。

在那之后，螺纹钢价格已下跌25%，惠誉亚太企业评级部门主管Laura Zhai说，价格势得跌至去年第四季水平，复工的钢厂才会开始再度停工。去年第四季价格区间为每吨1,555-1,804元人民币。

鉴于衡量基础建设支出的重要指标--固定资产投资仍接近15年低点，Zhai对价格涨势能持续多久感到怀疑。

“钢铁这类大宗商品，还是得有基本面才能真正支持价格复苏。而今年，我们没有见到基本面有太大变化。”

浏览全球钢铁产量图表： tmsnrt.rs/1Y0kLb4

(完)