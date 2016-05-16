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中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 12:50 BJT

中国未来钢铁出口比重仍可能上升 但出口量会相对稳定--宝钢总经理

路透北京5月16日 - 中国宝钢集团总经理陈德荣周一表示，中国未来钢铁出口比重仍可能上升，但出口量会维持相对稳定。

他在第九届中国国际钢铁大会上并称，未来通过僵尸企业减少和国有股减持等，中国钢铁业国有资本比重将进一步下降，产业集中度将明显提高。

宝钢集团是宝钢股份(600019.SS)的母公司。（完）

(发稿 李文科；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)

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