中国未来钢铁出口比重仍可能上升 但出口量会相对稳定--宝钢总经理

中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京5月16日 - 中国宝钢集团总经理陈德荣周一表示，中国未来钢铁出口比重仍可能上升，但出口量会维持相对稳定。
他在第九届中国国际钢铁大会上并称，未来通过僵尸企业减少和国有股减持等，中国钢铁业国有资本比重将进一步下降，产业集中度将明显提高。
宝钢集团是宝钢股份(600019.SS)的母公司。（完）
(发稿 李文科；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。