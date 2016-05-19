必和必拓称今年中国已重启逾5,000万吨钢铁产能

路透新加坡5月19日 - 必和必拓一名高管周四在一项行业会议中表示，由于价格上涨提振利润率，今年初以来中国重启的钢铁产能超过5,000万吨。

必和必拓的矿物营销副总裁Vicky Binns表示，该公司也预估，今年海运铁矿石将有3,000万吨左右的新供应量，低于去年的约9,000万吨。必和必拓为全球第三大铁矿石生产商。(完)