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中国财经 | 2016年 5月 19日 星期四 12:34 BJT

必和必拓称今年中国已重启逾5,000万吨钢铁产能

路透新加坡5月19日 - 必和必拓一名高管周四在一项行业会议中表示，由于价格上涨提振利润率，今年初以来中国重启的钢铁产能超过5,000万吨。

必和必拓的矿物营销副总裁Vicky Binns表示，该公司也预估，今年海运铁矿石将有3,000万吨左右的新供应量，低于去年的约9,000万吨。必和必拓为全球第三大铁矿石生产商。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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