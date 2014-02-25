更新版 1-中国钢铁：钢铁行业面临的问题短期内无法解决--中钢协

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增更多引语和细节)
路透北京2月25日 - 中国钢铁工业协会(CISA)周二表示，钢铁工业面临的问题无法很快结束，产能严重过剩以及经济结构调整令行业面临的局面极为复杂。
中国钢铁工业多年来一直面临产能过剩的问题，导致钢铁企业的利润极低且负债沉重。
虽然大型钢铁企业仍在以中国钢铁需求增长为由扩充产能，中国政府急于限制产能，担心企业持续亏损将引发整个行业负债过于沉重而崩盘。
中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创表示，行业产能过剩“或许超出了我们的想象”，并称钢铁工业面临极为复杂的局面，因中国经济增长放缓且在进行结构调整，并受到关闭老旧产能的政策影响。
然而需求还在稳步上升，加上企业热衷于扩大市场份额，促使钢铁企业继续增加产能。
去年中国钢铁产能过剩3亿吨，相当于欧盟产能的近两倍。但根据咨询机构CUsteel 2月初发布的数据，2013年企业仍在扩张，新增产能6,920万吨。
李新创在一次行业会议上表示，“这些问题无法很快解决。”
中国2014年铁矿石进口量预计较上年增加6%，达到8.7亿吨，增幅较去年的10.2%低了四个百分点。
中国钢铁工业协会预计，今年钢铁产量将放慢增长的步伐，可能达到约3%，产量将为8.1亿吨。
李新创并预计，今年钢铁产品需求将增长3.2%达7.15亿吨。
虽然行业利润低迷，整体经济增长放缓，但去年中国粗钢产量增长了7.54%，达7.79亿吨，约为全球产量的48.5%。
根据CUsteel，去年中国钢铁产能为10.4亿吨左右。 (完)
(翻译 张荻； 审校 石冠兰)
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