中国贸易：退税优惠刺激中国硼钢出口大增，引发其他国家业者不满

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
Platt称，这样少量添加不会改变钢铁的性能，但却将其归为特种钢或硼钢，由于退税政策，可以以更低价格出售。
中国上月钢铁整体出口触及纪录高位，使这一情况变得更加敏感。一份政府报告显示，2014年上半年硼钢出口1,158万吨，或接近总出口量的30%。
中国钢铁工业协会(CISA)常务副秘书长李新创称，中国没有对钢铁工业提供补贴，但钢铁出口继续大幅增长可能带来问题，因此需要合理解决。
李新创上周在天津的一次会议上称，世界上有些国家很不高兴，但消费者非常高兴。
中钢协另一官员称，一些退税政策在7月停止，政府在年底将重新公布符合退税的钢铁产品名单。
中国海关部门没有回应通过传真发出的置评请求，路透就该问题向税务部门致电也没有得到回复。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫; 审校 李春喜)
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路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)