中国贸易：退税优惠刺激中国硼钢出口大增，引发其他国家业者不满

Platt称，这样少量添加不会改变钢铁的性能，但却将其归为特种钢或硼钢，由于退税政策，可以以更低价格出售。

中国上月钢铁整体出口触及纪录高位，使这一情况变得更加敏感。一份政府报告显示，2014年上半年硼钢出口1,158万吨，或接近总出口量的30%。

中国钢铁工业协会(CISA)常务副秘书长李新创称，中国没有对钢铁工业提供补贴，但钢铁出口继续大幅增长可能带来问题，因此需要合理解决。

李新创上周在天津的一次会议上称，世界上有些国家很不高兴，但消费者非常高兴。

中钢协另一官员称，一些退税政策在7月停止，政府在年底将重新公布符合退税的钢铁产品名单。