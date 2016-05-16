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国际财经 | 2016年 5月 16日 星期一 13:28 BJT

欧洲和中国应考虑将过剩产能转移至印度--印度企业高管

路透北京5月16日 - 印度Jindal Steel and Power (JNSP.NS)董事长周一称，欧洲和中国钢铁制造商应该考虑将过剩产能转移至印度，当地需求仍在上升。

Naveen Jindal在北京的一次会议上称，印度计划在2025年之前将钢铁年产量提高近一倍至2亿吨。他表示，他的公司计划在未来两到三年将产能从每年800万吨提高至1,500万吨。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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