欧洲和中国应考虑将过剩产能转移至印度--印度企业高管

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透北京5月16日 - 印度Jindal Steel and Power (JNSP.NS)董事长周一称，欧洲和中国钢铁制造商应该考虑将过剩产能转移至印度，当地需求仍在上升。
Naveen Jindal在北京的一次会议上称，印度计划在2025年之前将钢铁年产量提高近一倍至2亿吨。他表示，他的公司计划在未来两到三年将产能从每年800万吨提高至1,500万吨。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。