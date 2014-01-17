中国钢铁原料成本有望松动 行业能否转机还看产能

作者 丁琦

路透上海1月17日 -本周在上海的一场钢铁主题的报告会上，主讲人面对台下空出的不少座位不禁调侃道，“看到今年来的与会代表比往年少了很多，可以说我们这个领域现在很低调。”

与之形成鲜明对比的是，同期在上海另一家酒店举行的一场互联网金融的论坛全场爆满，不少专程从外地赶来的人站着听完了一个多小时的交流。

新经济与老经济之争多年来一直是市场热议的话题，当前以互联网等技术驱动的新经济固然活力无限，但钢铁这样的“老经济”是否就到了穷途末路了呢？

“就像2000年的时候，当时大家买了新能源的股票就是新经济，我们这个是老经济，但是我想提醒大家宝刀未老，我们还有机会。”瑞银亚太金属矿业研究部主管白仲仪在中国水泥、钢铁及煤炭行业展望会上表示。

在不少人看来，行业会议遇冷，折射出钢铁行业已失去市场眷顾，背负沉重产能包袱的中国钢铁行业积重难返。但客观地讲，即便去年钢铁行业遭遇利润率垫底的窘境，今年的前景也不如一些人想象的那么悲观。

业内人士指出，随着铁矿石价格的松动，2014年中国钢铁业的原料成本约束将逐步“松绑”，若产能得到有效控制，整个行业的生存困境仍有望出现转机。

中国钢铁工业协会的统计显示，去年1-11月，中国进口铁矿石平均到岸价每吨为129.16美元，较上年同期仅下降0.74%。而同期全部钢材平均价格为每吨3,451元人民币（不含税），较上年同期的3,774元降幅高达8.56%。钢价的跌势远大于主要原料的降幅。

“钢材价格过低和进口铁矿石价格过高，是当前中国钢铁行业困难的最主要原因，企业期望通过增产以摊薄固定费用，从而改善经营状况的做法，进一步加剧了市场降价竞争，使企业增产难增效。”中钢协会长徐乐江在2014年理事会议的报告中指出。

不过在不少机构看来，钢铁行业面临的部分困境有望在今年出现转机，至少对原料成本端而言。

大型投行--中金公司周四发表报告预计，铁矿石基本面将继续向宽松方向转移，做空铁矿石正当时。

中金表示，去年四季度铁矿石价格高于预期，坚挺在每吨130美元上方，主要源于澳洲飓风力拓发货推迟及相对稳定的需求。预计今年一季度矿价将降至118美元/吨，全年为105美元/吨。

光大期货此前亦发表报告称，根据淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大矿商目前的增产计划，预计自2013年12月至2014年12月间，四大矿将新增有效产能1.388亿吨/年，带来新增供应1.1153亿吨。

瑞银的白仲仪指出，海外供应的集中度较高是此前铁矿石价格较抗跌的主要原因，但随着国外矿石产能的陆续释放，对未来的矿价较为看淡。如果再加上国内钢铁生产较快地放缓，对铁矿石的打击会更大些。

与铁矿石相比，钢铁生产另一大成本来源—焦炭及其上游焦煤的价格已先行大跌，路透数据显示，大连商品交易所焦炭和焦煤期货主力合约过去一年最大跌幅分别达到33.9%和25.8%。

**产能仍是行业转机的关键**

尽管市场人士对今年铁矿石价格会降多少仍各执一词，但原材料成本重心下移几乎已成为共识，这也意味着今年钢铁行业盈利是否出现转机，很大程度上将取决于钢价背后的供求关系，而在国内需求不出现大幅变动的情况下，产能问题自然将成为主导平衡的关键因素。

行业网站--钢之家副总经理刘文鲁表示，按照每万元GDP和固定资产投资的粗钢消费量变化趋势，2014年国内市场粗钢需求量约为7.5亿吨，加之预估的5,000万吨净出口。今年粗钢产量若控制在8亿吨，就可以实现国内市场供求基本平衡。

而据中钢协估计，2014年粗钢产量约为8.1亿吨，在今年的7.75亿吨估计产量的基础上再增加4.5%，这意味着若产能控制不力，供过于求的局面仍将延续。

浏览中国粗钢和铁矿石产量图表,请点选链接:(link.reuters.com/sed26v)

瑞银建筑材料分析师密叶舟表示，目前中国钢铁行业产能高且分散的特点有点像05、06年的水泥行业，后者经过多年的整合及去产能，2013年开始看到明显的效果，钢铁要看到这个效果也需要一定的时间。

去年10月发布的《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》提出在五年内压缩8,000万吨以上钢铁产能。而钢铁大省—河北省近日也提出，为确保节能减排目标，今年将减煤压钢各1,500万吨。

密叶舟表示，随着政府对钢铁行业污染的重视程度与日俱增，去产能的大方向是确定的，需要关注的是时间的差异和速度有多快。

“如果相关标准严格执行的话，中国钢铁业也会出现产能负增长。从未来投资角度而言，在某些节点上还是有机会的。”他表示。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)发布最新统计称，该行去年贵金属交易量达到13.66万吨，同比劲增35%。这反映出在金价持续走弱的背景下，中国的贵金属投资需求依然旺盛。

--中国煤炭工业协会称，2014年中国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势难以改变，政府加大空气污染治理力度，将令主要消费地区的煤炭需求受限。

--中国石油天然气集团公司发布报告预计，2014年中国石油表观需求量将较去年增长约4%，至5.18亿吨；原油净进口量料增加7.1%，至2.98亿吨。

--交易商周三表示，中国检疫当局已经进一步拒绝来自美国的干玉米酒糟（DDGs），因为这种玉米加工产生的副产品中存在未经批准的转基因成分。

贸易商称，沙特2014年准备向中国提供大致持平2013年的原油数量，因中国从伊拉克和中亚的进口增加。沙特为中国最大的原油供应国。

--中国国家能源局称，2013年全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%，这一增速比2012年的5.5%上升。其中，第二产业用电量增长7.0%。

--消息人士表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。

--中国最大的上市钢企--宝钢股份(600019.SS)周一宣布，上调2月主要钢材售价，为该公司连续第二个月上调价格。(完)

(审校 杨淑祯)

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