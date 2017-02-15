中国工信部钢铁行业规范管理实现“有进有出”的动态调整

路透北京2月14日 - 中国工信部周二称，为配合化解过剩产能，逐步压减钢铁企业数量，对不能继续保持要求的企业不再列入公告名单，实现“有进有出”的动态调整，存在违法违规新增产能行为，或者发现存在国家明令淘汰取缔的装备等情形，将撤销规范公告资格。

刊登在工信部网站的新闻稿称，撤销规范公告资格的情形还包括，在环保、质量、安全、能耗等各类执法监管中被责令停业关闭及以上处罚；列入2016年去产能任务已整体退出，五是停产超过1年以上。

通过动态调整形成的三类名单，包括“撤销规范公告企业名单”、“整改企业名单”、“符合规范条件企业名单”，将及时向社会公告。

新闻稿称，下一步，还将把执法部门在环保、质量、安全、能耗等执法监管中被责令整改的相关企业，列入整改企业名单。对列入整改名单的企业，若6个月内未整改到位，或下一规范动态调整期内再出现需整改类情形，将直接撤销规范公告。

而为进一步强化事中事后监管，促进企业持续规范经营，还将加大对规范企业的动态调整频度，一旦发现存在撤销和整改情形的问题企业，及时向社会公告。

2012年以来，工业和信息化部开展了钢铁行业规范管理工作。截至2015年，分三批公告304家规范企业，约占全国粗钢总产能的90%。2016年，启动规范管理动态调整工作。2017年2月9日，对第一批拟撤销钢铁规范公告企业名单向社会进行了公示。

钢铁行业规范管理是一种事中事后监管手段，不是审批行为，进入规范名单不代表企业进了“保险箱”，不能成为企业的护身符。为此，开展钢铁规范动态调整，实现规范企业“有进有出”，目的就是要督促企业按照环保、质量、能耗、安全、技术等法律法规和政策标准，更好地持续实现规范生产经营。（完）

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