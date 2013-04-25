中国钢铁贸易贷款收紧 行业景气恐雪上加霜

资料图片：在沈阳一家钢铁批发市场，一名工人正在从卡车上卸钢筋。 REUTERS/Stringer

* 钢贸商贷款今年料减少20-30%

* 银行业者过去几个月坏帐增加

* 银行收回贷款遭遇困难

* 钢贸商趋势可能令钢铁价格承压

路透上海4月25日 - 面对不良贷款增长，中国银行业者正在进一步大幅削减对钢铁贸易商的贷款，这将使钢铁业在需求低迷之外面临更多压力。

中国监管当局去年底对放货展开一波整顿，在景气降温打击钢铁消费之际，导致数千家未能偿还贷款的贸易商倒闭，除非钢铁需求增温，否则今年将再度出现相同情况。

新一波钢贸商违约潮可能迫使更多业者倒闭，导致钢厂库存进一步升高，打击钢厂现金流量，压低已然处于数月低点的钢价。

钢贸商在中国钢铁业扮演重要的居中调节角色，90%的钢厂依赖钢贸商出售产品。

“我们不会对钢贸商放松信贷，而且目前仍在对一些既有客户收紧放贷，”民生银行(1988.HK)(600016.SS)在上海的一名主管称。

“上海和杭州(钢贸)坏帐仍然很严重，第一季已经比一年前增加，”这位不愿具名的主管称。

一些银行已经起诉钢贸商，企图收回贷款。

花旗研究今年初一篇报告指出，在中国主要钢铁交易中心--上海，去年对钢贸商的贷款约达到1,800亿元人民币(290亿美元)，大约20-30%是用于钢铁以外用途，不太可能收得回来。

花旗预测，银行业者对钢贸商的贷款今年至少将减少20-30%。

上海钢铁服务业行业协会的估计数字显示，2012年上海地区对钢贸商的贷款降低1,500亿元人民币，低于2011年的2,100亿元。

**高度曝险**

“贸易商的不良贷款从去年年底就已经增加。问题比我们预期的要复杂，而且9月以前可能不会明显改善。”一位任职中国四大银行之一的不愿署名的官员表示。

一些贸易商屡次以同一抵押品从几家不同银行申请贷款，令风险倍增。

“融资总额远高于抵押品的实际价值，因此银行的潜在系统风险很高，我们仍在削减对钢铁贸易商的贷款，”这名银行官员表示。

各银行已经采取更严格的举措，以避开向贸易商房贷的潜在风险，密切审查财务报告和抵押品。

“如果我要借100万元人民币，银行将要求我提供价值两倍的钢铁产品以及一项房产作为抵押，”上海一家贸易公司的老板说。

上海法院网显示，在4月22日至5月31日期间，上海的银行针对钢铁贸易商提起的诉讼达到六十多件。

但很难收回资金。

“从钢铁贸易商处收回款项的过程非常缓慢，因为法院要处理很多类似案件，每天处理只能一定数量，因此我们除了等待别无他法，”民生银行的上述主管表示。

上海不同的区法院也可能接到数家银行针对使用同一抵押品申请贷款的钢铁贸易商提起的诉讼，这令过程更为复杂。

**“风险巨大”**

随着中国经济降温，对不良贷款忧虑进一步加剧。中国第一季经济增长7.7%不及预期，许多人士曾期望中国今年能带动全球经济复苏。

据行业网站我的钢铁网(Mysteel)的数据，钢贸商在中国的钢铁产品库存在上月触及2,250万吨纪录高位，且仍高于2,000万吨。

中国钢铁工业协会的数据显示，大型钢厂的库存亦在上月触及纪录高位1,450万吨，目前约达1,370万吨。

由于钢铁价格下跌，这些库存的价值降低。螺纹钢期货周三触及七个半月低位每吨3,578元人民币。

随着信贷收紧和钢铁价格下跌，上海数千家钢贸商被迫离开供应链，其中许多来自于福建省。

“除了少数几家大公司外，福建老板的钢贸公司的银行贷款全都受阻，”一名钢铁交易员称。

目前许多钢贸商每吨都亏损了80-200元，更多钢贸企业料将破产，因为钢铁需求不太可能明显增加。

“我们也不希望从银行贷太多钱。把钱存在银行甚至比卖钢材还挣钱，因为贷款成本迅速增加，而钢铁需求疲弱。所以对钢贸商来说，从银行贷款也是冒着巨大的风险，”一家大型上海贸易公司的高管称。(完)

(编译 蔡美珍/杜明霞/许娜; 审校 王洋)

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