中国钢铁行业规范企业名单首次“清淤” 40家整改29家撤销河北是重灾区（更新版）

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路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。

这也体现了中国为治理雾霾加大环境保护方面不遗余力。工信部称，自钢铁行业规范管理工作启动以来，从2013年到2015年分三批公告了304家规范企业名单，企业纳入规范管理范畴，进入规范名单不代表进了“保险箱”，不能成为“护身符”。

“这次动态调整工作是企业进入规范名单以来的首次‘清淤’行动，目的是通过向社会公告规范调整名单，对有关企业进行提醒和警示，督促企业整改到位，规范生产经营。”工信部称。

根据工信部公告，列入撤销钢铁行业规范名单的企业主要包括三类：一是响应国家去产能号召，主动退出钢铁行业实施转型转产的企业；二是存在不符合规范条件要求情形的企业；三是已不具备生产经营条件，未通过省级工业主管部门初审的企业。

被撤销的五家河北钢铁企业中没有一家是响应国家去产能号召，主动退出钢铁行业实施转型转产的企业，其中三家是未通过省级工业主管部门初审的企业，还有一家是河北安丰钢铁有限公司，因存在违法违规新增产能行为；而武安市运丰冶金工业有限公司则已列入河北省产能置换方案，拟整体推出。

三家未通过省级工业主管部门初审的企业包括唐山贝氏体钢铁（集团）福丰钢铁有限公司，河北钢铁集团龙海钢铁有限公司，和青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司。

被撤销的29家企业名单中还包括山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司和宝钢集团下属的南通宝钢钢铁有限公司，后者是响应国家去产能号召，主动整体退出。

工信部称，被撤销规范名单不代表这些企业不能进行钢铁生产经营，只表明这些企业与规范条件要求存在较大差距，除部分企业响应国家号召主动退出钢铁行业外，各地要将不符合钢铁行业规范条件的企业列为监管重点，加大执法监管力度。

对达不到环保、质量、能耗、安全、技术等法律法规和政策标准的企业，要综合运用法律法规、经济和市场手段，推动其退出或转型发展。对整改到位并能按照规范条件要求持续规范生产经营的企业，原则上自撤销公告之日起，12个月后可按程序重新提出符合《钢铁行业规范条件》申请。

**整改名单40家，河北占据14家**

根据工信部公告，需整改的40家规范企业主要包括四类情形：一是环保执法监管责令整改的，存在的问题包括超标排污、无组织排放、应急减排措施不明确、未按要求停产减排等方面；二是安全执法监管责令整改的。

三是存在落后设备的，个别企业还有烧结机落后设备仍未拆除到位；四是由于企业一段时间未正常生产，环保、安全等方面规范生产经营的基础不牢固，需进一步加强管理的。

而在这40家中，河北就占据14家，其中环保问题是整改的主要原因。其中包括未按要求停产减排的唐山燕山钢铁有限公司和唐山港陆钢铁有限公司，无组织排放问题明显的河北津西钢铁集团股份有限公司和唐山东海钢铁集团特钢有限公司等。

工信部要求各地要将不符合钢铁行业规范条件的企业作为监管重点，对达不到环保、质量等法律法规和产业政策要求的企业，依法依规推动其退出钢铁行业或转型发展。

对积极整改能够按照规范条件要求持续规范生产经营的企业，原则上自撤销公告之日起，12个月后可按程序重新提出规范申请。

列入整改名单的企业，要按照环保、安全等方面的整改要求，在规定期限内整改到位。要充分吸取教训，持续做好规范经营，一年内再次出现环保、安全等整改类情形，将研究撤销规范名单。

“下一步，工信部将加大对钢铁规范企业动态调整频度，一经发现存在涉及撤销和整改类情形的企业，将予以公告。”工信部称。

此前环境保护部公布京津冀及周边地区大气污染防治工作最新督查结果，在督查的450家企业中，有285家存在环境问题，更有部分被查封企业复产。

环境保护部环境监察局局长田为勇此前曾表示，目前中国环境污染违法犯罪行为高发多发态势仍没有根本性扭转，企业顶风非法排污的现象还比较普遍，暴力抗法的案例时有发生。与此对应的是，全国环境监管执法能力依然相对薄弱，难以承担繁重执法任务。（完）

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