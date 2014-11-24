全球金属：中国降息难扭转金属需求迟滞局面

路透上海/香港11月24日 - 对于数以百计身背沉重债务的金属企业来说，中国意外降息可能有助于减轻他们的负担，但就那些面对冬季需求放缓以及信贷紧张的企业而言，很难寄望降息能立即刺激市场复苏。
中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，上周五决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。
上海螺纹钢期货 盘中上涨0.9%，上周五触及纪录低位。大连铁矿石期货 也上扬0.9%。
不过分析师和贸易商称，尽管有心理提振作用，但影响可能要明年才能感受到，尤其是在信贷紧张情况没有缓解的情况下。
“降息对钢铁行业料不会有立竿见影的影响，因冬季需求放缓，建筑项目重启并带动需求也需要时间，”齐鲁证券分析师笃慧称。
钢铁消费与建筑行业密切相关。摩根士丹利在一份报告中提到，在信贷增长持续收紧的情况下，房地产销售“尚未触底”。
钢铁价格今年重挫至十年低位，国际铁矿石价格也下跌近一半，因供应增长的速度超过中国需求。
数十家钢铁企业面临融资问题，因利润率下降损伤他们的偿债能力。
但让市场失去大部分活力的是抑制信贷，分析师称融资供应不增加，情况就不会明显改善。
“银行仍把风险控制作为首要任务，限制对钢铁企业贷款，”西本新干线分析师邱跃成说。
“一次行动不足以完全解决流动性紧张的问题，”他表示。
贸易商称，信贷紧张令广东省很多铜条终端用户下半年关门或减产，降息不大可能扭转这一局面。
他们表示，与此同时，之前通过进口精炼铜获得人民币以从高利率中获益的投资者，可能会减少进口。
“问题不是利率，而是银行不愿放贷，”一大型铜条生产厂消息人士称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 屈桂娟)