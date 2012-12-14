钢铁行业: 中国钢材库存萎缩,或将推高钢铁价格

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月13日 - 中国贸易商钢铁库存的急剧下滑或导致在明年初补充库存时,钢价出现较以往更为强劲的上涨,由此可能在经济复苏带动需求加快之际,提振钢铁产量增加.
中国部分城市钢材贸易商的库存估计最多下降了一半,因今年大部分时间里需求低迷,加上现金紧张,他们选择不补充库存.
钢材商一般会在1月补充库存,因预期2月农历新年后销量会增加.不过鉴于库存的萎缩,此次库存补充或会提早到来.
供应的吃紧可能会促使钢厂加大产量并采购更多的铁矿石.目前中国港口铁矿石库存处在近两年低点,因此铁矿石价格可能会进一步攀升.目前铁矿石价格已经处在7月来的最高水准.
"许多人认为钢铁市场的低迷态势将持续一段时间,钢材商出清库存后将不会再建立库存,"一位上周造访了无锡钢材仓库的基金经理说.
"一旦需求开始复苏,供给将会很少,买家会争抢,从而抬高价格."
上海螺纹钢期货自9月触及三年低点后,迄今已上涨15%,目前报每吨3,700元人民币(590美元)左右,因此期间中国加快了基础设施建设步伐,降低了钢材库存.
该基金经理和一位无锡的贸易商表示,用于融资目的的钢铁库存几乎绝迹,一些仓库的库存仅剩下几百吨.
该贸易商说:"这里整体的市场库存可能较正常水平减少了一半左右,用于融资目的库存完全没有,"暗示近期现货钢材价格不太可能出现严重的下滑.
"一些贸易商准备补充库存,只是在等待恰当的时机."
若有库存补充,将促使钢厂提高产量,以满足新年后改善的需求.这也将增加对铁矿石的需求.
据我的钢铁网,上周中国主要港口铁矿石库存为7,780万吨,为2011年1月来最低.周三铁矿石价格.IO62-CNI=SI触及四个半月高位每吨125美元.贸易商表示,若动能能够持续,则价格可能会在明年初反弹至140美元.
随着年底到来贸易商将向银行偿还贷款导致现金流有限,库存建立活动可能受到抑制,但许多贸易商仍可能会在力所能及时开始建仓.(完)
(编译 王洋 审校 高琦)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。