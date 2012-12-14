钢铁行业: 中国钢材库存萎缩,或将推高钢铁价格

路透上海12月13日 - 中国贸易商钢铁库存的急剧下滑或导致在明年初补充库存时,钢价出现较以往更为强劲的上涨,由此可能在经济复苏带动需求加快之际,提振钢铁产量增加.

中国部分城市钢材贸易商的库存估计最多下降了一半,因今年大部分时间里需求低迷,加上现金紧张,他们选择不补充库存.

钢材商一般会在1月补充库存,因预期2月农历新年后销量会增加.不过鉴于库存的萎缩,此次库存补充或会提早到来.

供应的吃紧可能会促使钢厂加大产量并采购更多的铁矿石.目前中国港口铁矿石库存处在近两年低点,因此铁矿石价格可能会进一步攀升.目前铁矿石价格已经处在7月来的最高水准.

"许多人认为钢铁市场的低迷态势将持续一段时间,钢材商出清库存后将不会再建立库存,"一位上周造访了无锡钢材仓库的基金经理说.

"一旦需求开始复苏,供给将会很少,买家会争抢,从而抬高价格."

上海螺纹钢期货自9月触及三年低点后,迄今已上涨15%,目前报每吨3,700元人民币(590美元)左右,因此期间中国加快了基础设施建设步伐,降低了钢材库存.

该基金经理和一位无锡的贸易商表示,用于融资目的的钢铁库存几乎绝迹,一些仓库的库存仅剩下几百吨.

该贸易商说:"这里整体的市场库存可能较正常水平减少了一半左右,用于融资目的库存完全没有,"暗示近期现货钢材价格不太可能出现严重的下滑.

"一些贸易商准备补充库存,只是在等待恰当的时机."

若有库存补充,将促使钢厂提高产量,以满足新年后改善的需求.这也将增加对铁矿石的需求.

据我的钢铁网,上周中国主要港口铁矿石库存为7,780万吨,为2011年1月来最低.周三铁矿石价格.IO62-CNI=SI触及四个半月高位每吨125美元.贸易商表示,若动能能够持续,则价格可能会在明年初反弹至140美元.

随着年底到来贸易商将向银行偿还贷款导致现金流有限,库存建立活动可能受到抑制,但许多贸易商仍可能会在力所能及时开始建仓.(完)