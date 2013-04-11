中国3月钢材社会库存创历史新高--中钢协

（重发）建银投资将继续收购海外龙头企业 助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透北京4月11日 - 中国工信部网站周四援引中国钢铁工业协会称，3月中国钢材社会库存大幅上升并创下历史新高，钢材社会库存不断增加，后期去库存压力很大。
数据显示，3月中国22个城市5大钢材品种社会库存1,556.5万吨，创历史新高，比2月份增加290.2万吨，环比增长22.9%。
当月市场库存1,414.6万吨，环比增长23.8%，港口库存141.9万吨，环比增长14.4%。
中钢协此前的统计显示，3月下旬全国粗钢日产量料达207.2万吨，旬环比增长0.4%。自2月中旬以来粗钢日产量一直持续在逾200万吨的高位，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来压力。
中钢协副会长刘振江此前表示，中国大中型钢企2月利润环比下降25.4%，且预计3月份情况不会改善。钢铁行业一季度开局不够理想，主要因为钢产量增加过快。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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