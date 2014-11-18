中国钢铁和铁矿石期货跌至纪录低点 因房价同比跌幅加深

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透新加坡11月18日 - 中国铁矿石和钢铁期货价格周二创历史新低；之前公布的数据显示，中国房价跌幅加深，是中国经济疲弱的最新佐证。
中国是钢铁和铁矿石的最大消费国。
尽管政府出台一系列扶持举措，但中国10月房价仍较上年同期下降了2.6%，为2011年路透开始计算全国房价以来的最大同比跌幅。
大连商品交易所5月铁矿石期货DCIOcv1跌3.9%，收在每吨487元人民币(80美元)的跌停板，为2013年10月该交易所推出铁矿石期货以来的最低水准。
根据The Steel Index的数据，指标铁矿石现货价格周一下跌0.5%，报每吨75.10美元，为2009年6月以来最低。
一名山东交易员表示，跌破500元人民币支撑位之后，大连铁矿石期货涌现出更多卖盘。该交易员并预计，铁矿石期货在实现反弹之前还将进一步下探480元人民币水准。
“价格已在500元人民币附近维持了两周左右，今日终于跌破。大家认为市场将进一步走低，因为供应远高于需求。”
花旗上周预测，2015年铁矿石将跌破每吨60美元，因供应再度增长而需求进一步走软。
大连铁矿石期货价格下滑也拉低了上海螺纹钢SRBcv1期货，后者下跌3.1%，收于每吨2,442元人民币，盘中一度触及2,431元人民币的纪录低点。(完)
(编译 王颖；审校 王洋)
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