鞍钢与日本神钢将在华建合资公司

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月17日 - 日本神户制钢所（简称“神钢”） 与鞍钢股份 投资约17.5亿元人民币（2.87亿美元）在中国组建合资公司，以满足日益增长的汽车用钢板需求。
目前日本钢铁企业正积极推进全球扩张，以提高在中国等不断增长市场的影响力，神钢此举正是在这一潮流下的最新举动。中国目前是全球头号汽车市场。
日本最大钢铁企业新日铁和住友金属公司 上月表示，其与宝钢股份 的合资公司将投资11亿元，以提高汽车用钢板产量，以攫取更大的市场份额。
神钢称，合资公司的名称为鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司，注册资本为7亿元，双方出资比例为鞍钢51%，神钢49%。
该合资公司计划在鞍钢的鞍山钢铁厂内建造规模为60万吨/年的连续退火设备，力争于2016年初投产。
“到2020年，中国汽车产量预计增长50%左右，达到3,000万辆，”神户制钢执行副总裁Ikuhiro Yamaguchi在新闻发布会上说。
“鉴于（中国）政府致力于提高汽车安全和环保性能，具有高刚性特质、有助于汽车轻量化的高张力钢板需求可能快速增长，”Yamaguchi称。
他还称，该合资公司不仅会向日本汽车厂商供应钢板，同时还将目标对准欧洲、美国、韩国和中国的汽车厂商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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