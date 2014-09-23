中钢集团否认贷款逾期 但承认存应回笼资金未按时到账--财新

路透北京9月23日 - 对近日关于中国中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期的传闻，财新网周二援引中钢集团明确回应称“不属实”；但中钢集团同时承认存在应回笼资金未按时到账的情况。

报导援引中钢集团称，在宏观经济下行的情况下，钢铁行业低迷，受银行信贷政策控制的影响，“公司面临资金紧张，确有个别资金回笼未按期到账。”

路透亦获得中钢集团内部人士回应称，“这是好几个月以前就发生的事，不知为何这几天又在炒。这段时间公司都没有宣布过重组或者破产，就应该没什么事。”

财新报导并称，此前临危受命的贾宝军没能带领中钢走出困境，近日已被国资委免去中钢集团总裁、中钢股份董事长职位，下调到中航技进出口有限公司的下属公司任职；此前一直主管财务的中钢股份总经理刘安栋则获得提拔，但目前尚未公布其具体职务。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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