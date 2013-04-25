《中国钢铁焦点》钢铁贸易商面临贷款收紧压力，钢铁业景气恐雪上加霜

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
**“风险巨大”**
随着中国经济降温，对不良贷款忧虑进一步加剧。中国第一季经济增长7.7%不及预期，许多人士曾期望中国今年能带动全球经济复苏。
据行业网站我的钢铁网(Mysteel)的数据，钢贸商在中国的钢铁产品库存在上月触及2,250万吨纪录高位，且仍高于2,000万吨。
中国钢铁工业协会的数据显示，大型钢厂的库存亦在上月触及纪录高位1,450万吨，目前约达1,370万吨。
由于钢铁价格下跌，这些库存的价值降低。螺纹钢期货 周三触及七个半月低位每吨3,578元人民币。
随着信贷收紧和钢铁价格下跌，上海数千家钢贸商被迫离开供应链，其中许多来自于福建省。
“除了少数几家大公司外，福建老板的钢贸公司的银行贷款全都受阻，”一名钢铁交易员称。
目前许多钢贸商每吨都亏损了80-200元，更多钢贸企业料将破产，因为钢铁需求不太可能明显增加。
“我们也不希望从银行贷太多钱。把钱存在银行甚至比卖钢材还挣钱，因为贷款成本迅速增加，而钢铁需求疲弱。所以对钢贸商来说，从银行贷款也是冒着巨大的风险，”一家大型上海贸易公司的高管称。(完) (编译 蔡美珍/杜明霞/许娜; 审校 王洋)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。