《中国钢铁焦点》钢铁贸易商面临贷款收紧压力，钢铁业景气恐雪上加霜

**“风险巨大”**

随着中国经济降温，对不良贷款忧虑进一步加剧。中国第一季经济增长7.7%不及预期，许多人士曾期望中国今年能带动全球经济复苏。

据行业网站我的钢铁网(Mysteel)的数据，钢贸商在中国的钢铁产品库存在上月触及2,250万吨纪录高位，且仍高于2,000万吨。

中国钢铁工业协会的数据显示，大型钢厂的库存亦在上月触及纪录高位1,450万吨，目前约达1,370万吨。

由于钢铁价格下跌，这些库存的价值降低。螺纹钢期货 周三触及七个半月低位每吨3,578元人民币。

随着信贷收紧和钢铁价格下跌，上海数千家钢贸商被迫离开供应链，其中许多来自于福建省。

“除了少数几家大公司外，福建老板的钢贸公司的银行贷款全都受阻，”一名钢铁交易员称。

目前许多钢贸商每吨都亏损了80-200元，更多钢贸企业料将破产，因为钢铁需求不太可能明显增加。