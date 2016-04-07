今年前两个月钢企合计亏损114亿元人民币--中钢协秘书长

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海4月7日 - 中国钢铁工业协会(CISA)党委书记兼秘书长刘振江周四表示，受长期供应过剩影响，中国钢铁行业今年前两个月总计亏损114亿元人民币(18亿美元)。
中钢协网站刊登了刘振江的讲话。他表示，去年是钢铁行业真正的“严冬”，供应持续过剩，需求放缓，钢材价格触及几十年来最低水平，会员钢铁企业主营业务全年累计亏损超过1000亿元人民币，同比增亏24倍。
他还表示，由于其它国家的反倾销诉讼和贸易保护主义升温，今年中国钢材出口量很有可能下滑。去年中国钢铁出口飙升至纪录高位1.12亿吨。(完)
(编译 王洋; 审校 王颖)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)