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中国财经 | 2016年 4月 7日 星期四 15:35 BJT

今年前两个月钢企合计亏损114亿元人民币--中钢协秘书长

路透上海4月7日 - 中国钢铁工业协会(CISA)党委书记兼秘书长刘振江周四表示，受长期供应过剩影响，中国钢铁行业今年前两个月总计亏损114亿元人民币(18亿美元)。

中钢协网站刊登了刘振江的讲话。他表示，去年是钢铁行业真正的“严冬”，供应持续过剩，需求放缓，钢材价格触及几十年来最低水平，会员钢铁企业主营业务全年累计亏损超过1000亿元人民币，同比增亏24倍。

他还表示，由于其它国家的反倾销诉讼和贸易保护主义升温，今年中国钢材出口量很有可能下滑。去年中国钢铁出口飙升至纪录高位1.12亿吨。(完)

(编译 王洋; 审校 王颖)

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