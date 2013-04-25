国内钢市旺季不旺 5月价格将震荡走低--中钢协

路透北京4月25日 - 中国钢铁工业协会周四发布月度分析称，虽然钢铁行业旺季已至，但需求依然疲弱，后期国内钢市供需矛盾仍然突出，5月份价格将震荡走低。

刊登在中钢协网站的月度分析报告称，4月份国内钢市供需矛盾没有明显改观，下游行业及工程项目用钢需求稍有启动，但释放速度不及预期，钢材市场易跌难涨。

分析指出，虽然用钢行业已经处于旺季，但需求仍然不温不火，建筑行业房屋新开工面积下滑，制造业整体仍然低迷。

而供应方面，报告称目前国内钢厂尚未出现大规模的减产、检修，部分钢企对产量的控制无法缓解整体资源供给压力。预计后期钢铁产量或有所回落，但绝对量仍将处于高位。

此前国家统计局数据显示，中国1-3月粗钢与钢材累计产量分别为19,189万吨和24,551万吨，比去年同期分别增加9.1%和12.3%。其中3月份粗钢与钢材月产量分别达到6,630万吨和8,961万吨，同比增加6.6%和9.2%。

报告并表示，近期主要钢厂纷纷下调钢材价格，反映出钢厂对后期市场预期仍不乐观，钢厂涨价周期或将结束。

报告预计，目前钢厂对原材料采购谨慎，未来铁矿石和焦炭等原料价格可能进一步走低，但国内主要港口铁矿石库存较低，铁矿石价格大幅下滑的可能性较小。(完)

(发稿 丁琦；审校)

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