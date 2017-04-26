中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
中钢协网站刊登新闻稿并称，会员钢铁企业盈利水平仍然很低，一季度销售利润率仅有2.77%；亏损企业数量虽然同比减少17家，但仍有19%企业亏损。而且，截止3月末会员钢铁企业资产负债率仍然高达69.97%，融资难和贵问题仍较突出，没有缓解。
“总体看，一季度钢铁行业开局良好，运行基本平稳，但是也存在着一些问题。”新闻稿称。
首先，一季度钢材出口持续大幅下降，不仅与国际贸易保护相关，同时与国内价格趋好，钢铁企业出口动力减弱相关。当前在出口方面的问题应是保持适量的钢材出口，形成稳定的国际市场份额，避免钢材出口量的大起大落。
其次是钢材价格波动较大，今年年初这一轮钢材涨价主要是接续了去产能特别是清除“地条钢”所带来的预期。但钢材价格的涨跌还是要看供需关系，钢材价格能否在合理区间波动，需要共同维护。希望大企业、区域骨干企业在价格上要有定力，在生产上坚持按订单组织，没有订单不生产。
“一季度的运行态势不能代表全年的运行态势，全年粗钢产量及消费量是增是减还有待于观察。”中钢协称，钢铁企业一定要克服短视行为，不可盲目扩大产量；要清醒地认识到钢铁行业效益回升的基础还不牢固，不能误认为行业市场形势已发生了根本性改变而放松了努力。
中钢协提供的数据显示，一季度粗钢产量同比增长4.6%，增幅较高一方面由于产能释放较快，另一方面由于上一年度基数较低。1-3月份平均日产粗钢为223.44万吨，相当于年产粗钢8.16亿吨水平，略高于去年全年粗钢产量。特别是3月份日产水平达到232.25万吨，创历史新高。
1-3月，中国全国出口钢材2,073万吨，同比下降25%，其中2月份出口575万吨，创2014年2月份以来单月出口最低水平。自2016年8月起，钢材单月出口量已经连续八个月同比下降；1-3月份进口钢材348万吨，同比增长11.3%。
**全力推进钢铁行业去杠杆步入快车道**
新闻稿表示，今年的工作重点是要以处置钢铁僵尸企业为牛鼻子，该淘汰的僵尸企业坚决淘汰；坚决取缔“地条钢”，淘汰落后产能；坚决打击违规违法项目，严防新增产能。
同时，要全力推进钢铁行业去杠杆步入快车道，目前，钢铁行业劳动生产率低、历史负担重的格局依然没有得到根本结局，并且债务负担沉重等新情况、新问题在不断出现，如短贷长用的现象很严重。
去杠杆方面，整体而言“还有差距”，企业去杠杆迫切程度高，而具体操作起来，困难重重。
“有的企业实施了债转股，据悉还只能算是‘名股实债’，资产负债率下来了，实际负担反而上升了，这不是我们所希望的。”中钢协称。
此外，还要加快钢铁行业绿色改造升级，加快推进先进适用以及成熟可靠的节能环保工程技术改造，确保能耗全面符合国家限额标准、主要污染源全面达标排放。
而随着废钢铁积累增加，要加快废钢回收分类设施建设，多措并举积极推动提高废钢铁使用比例。
中钢协会同银监会3月9日在南昌召开了钢铁行业首场去杠杆会议，提出了用3-5年时间，促使行业资产负债率降到60%以下的目标，并希望在银监会等政府部门的支持下，尽快确定一批去杠杆的先行企业，通过一系列有效措施把资产负债率和企业债务负担降下来，把去产能中资产、债务处置好。（完）
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(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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