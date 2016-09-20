鞍钢称对报导指鞍本合并不知情 H股曾涨逾5%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月20日 - 中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周二称，对于有内地报章报导指，鞍钢可能与本钢集团进行合并，公司经向控股股东进行核实，对该报导所提及的可能合并事项并不知情。
此外，鞍钢董事会亦确认，其并不知悉有任何必须公布以避免公司证券出现虚假市场情况之资料，或根据香港《证券及期货条例》须作出披露的内幕消息。
上海证券报周二报导，中国钢铁工业协会副会长迟京东昨透露，国务院近期发布了关于推进钢铁产业兼并重组处置僵屍企业的指导意见。6月底正式开启的宝钢武钢重组，正是落实此份文件的一项重要举措，下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进。
＂董事会谨此澄清，经过向本公司的控股股东鞍山钢铁集团公司方面进行核实，本公司对该报导所提及的可能合并事项并不知情。＂鞍钢下午在联交所公告作以上澄清。
鞍钢A股今天暂停交易，其H股则没有停牌，盘中最多涨5.37%，接近收市涨3.32%，报4.04港元。至于本钢(000761.SZ)亦暂停买卖。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)
(记者 梁慧仪；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。