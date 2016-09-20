鞍钢称对报导指鞍本合并不知情 H股曾涨逾5%

路透香港9月20日 - 中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周二称，对于有内地报章报导指，鞍钢可能与本钢集团进行合并，公司经向控股股东进行核实，对该报导所提及的可能合并事项并不知情。

此外，鞍钢董事会亦确认，其并不知悉有任何必须公布以避免公司证券出现虚假市场情况之资料，或根据香港《证券及期货条例》须作出披露的内幕消息。

上海证券报周二报导，中国钢铁工业协会副会长迟京东昨透露，国务院近期发布了关于推进钢铁产业兼并重组处置僵屍企业的指导意见。6月底正式开启的宝钢武钢重组，正是落实此份文件的一项重要举措，下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进。

＂董事会谨此澄清，经过向本公司的控股股东鞍山钢铁集团公司方面进行核实，本公司对该报导所提及的可能合并事项并不知情。＂鞍钢下午在联交所公告作以上澄清。

鞍钢A股今天暂停交易，其H股则没有停牌，盘中最多涨5.37%，接近收市涨3.32%，报4.04港元。至于本钢(000761.SZ)亦暂停买卖。（完）

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