中国大中型钢企2月利润环比下降25.4%--中钢协官员

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京3月29日 - 中国钢铁工业协会副会长刘振江周五表示，中国大中型钢企今年2月实现利润9.98亿元人民币，环比下降25.4%，销售利润率为0.36%，亏损面未有减少。
中钢协网站新闻稿援引刘振江并预计，3月估计不会比2月好，钢产量增加过快和钢材积压是3月钢材价格下跌的主要原因。尤其是现在的高产量是吃150美元左右的高价矿生产的，不利进口矿价的合理回归。
“今年一季度行业运行情况一月不如一月，其最主要的原因是钢产量上得太快，”他分析称。
数据并显示，1-2月全国产钢1.2545亿吨，同比增长10.6%，高于去年平均增速6个百分点，平均日产达到212万吨，相当年产7.7亿吨以上的水平，2月份平均日产220.8万吨。(完)
欲浏览更多详情，请点选中钢协网站(www.chinaisa.org.cn)
(发稿 尹嫄婷 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。