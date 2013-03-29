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中国财经 | 2013年 3月 29日 星期五 14:43 BJT

中国大中型钢企2月利润环比下降25.4%--中钢协官员

路透北京3月29日 - 中国钢铁工业协会副会长刘振江周五表示，中国大中型钢企今年2月实现利润9.98亿元人民币，环比下降25.4%，销售利润率为0.36%，亏损面未有减少。

中钢协网站新闻稿援引刘振江并预计，3月估计不会比2月好，钢产量增加过快和钢材积压是3月钢材价格下跌的主要原因。尤其是现在的高产量是吃150美元左右的高价矿生产的，不利进口矿价的合理回归。

“今年一季度行业运行情况一月不如一月，其最主要的原因是钢产量上得太快，”他分析称。

数据并显示，1-2月全国产钢1.2545亿吨，同比增长10.6%，高于去年平均增速6个百分点，平均日产达到212万吨，相当年产7.7亿吨以上的水平，2月份平均日产220.8万吨。(完)

欲浏览更多详情，请点选中钢协网站(www.chinaisa.org.cn)

(发稿 尹嫄婷 审校 张喜良)

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