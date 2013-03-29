中钢协官员：钢铁行业一季度开局不理想（更新版）

* 大中型钢企2月利润环比降25.4%

* 预计3月份情况不会改善

* 主因钢产量增加过快

* 预计钢厂继续减产动力不强--研究报告

路透北京3月29日 - 中国钢铁工业协会副会长刘振江周五表示，中国大中型钢企2月利润环比下降25.4%，且预计3月份情况不会改善。一季度开局不够理想，主要因为钢产量增加过快。

中钢协网站新闻稿援引刘振江称，中国大中型钢企今年2月实现利润9.98亿元人民币，环比下降25.4%，销售利润率为0.36%，亏损面未有减少。

“今年一季度行业运行情况一月不如一月，其最主要的原因是钢产量上得太快，”他并分析称，今年一季度比去年三季度好，比去年四季度并没有大的好转，“不说开局不利，也是开局不够理想，是产量搅了局。”

刘振江估计3月情况不会比2月好，钢产量增加过快和钢材积压是3月钢材价格下跌的主要原因。尤其是现在的高产量是吃150美元左右的高价矿生产的，不利进口矿价的合理回归。

银河证券最新的钢铁行业研究报告认为，逻辑上钢厂库存压力明显上升，加上短期内盈利并未明显好转，预计钢厂有继续控制产量的必要，但由于市场对于需求回升的预期有所升温，预计钢厂继续减产的动力也不强。预计产量短期基本平稳，3月下旬日产量可能维持在206万吨左右。

中钢协周三数据显示，预估3月中旬(11-20日)全国粗钢日产量达206.4万吨，旬环比下降1%，但大型钢厂钢材库存升至1,452万吨的纪录高位。

中钢协数据并显示，1-2月全国产钢1.2545亿吨，同比增长10.6%，高于去年平均增速6个百分点，平均日产达到212万吨，相当年产7.7亿吨以上的水平，2月份平均日产220.8万吨。

中国国家统计局周四公布，1-2月全国规模以上工业企业实现利润7，092亿元人民币，比去年同期增长17.2%.完)

欲浏览更多详情，请点选中钢协网站(www.chinaisa.org.cn)

(发稿 尹嫄婷/李然 审校 张喜良)

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