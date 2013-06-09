部分中国钢企借检修抑制产出 但难解供应过剩局面

2月28日在浙江嘉兴一家钢铁厂拍到的图片。 REUTERS/William Hong

* 部分钢厂开始检修

* 但减产幅度太小,不足以支撑价格

* 钢价疲软令铁矿石承压

记者 练媛媛/黄纬文 编译 李春喜/隋芬

路透上海6月7日 - 由于钢价低迷挤压利润，一些中国钢铁企业开始进行工厂检修来暂时控制产出，但减产似乎幅度太小且行动太晚，难以支撑价格。目前钢材价格处于逾九个月低点。

在钢材供应持续过剩之际，中国钢价长期疲软可能给铁矿石价格构成更多压力。今年以来，铁矿石价格.IO62-CNI=SI已下跌三分之一，且随着更多项目投产，价格还可能进一步走低。中国是全球最大的钢铁生产国和消费国。

今年稍早，部分钢厂由于预期需求强劲而扩大生产，即便中国经济增长放缓，它们仍不肯果断削减产能，因为担心市场份额流失及银行可能撤回贷款。

“产量会有所下降，将持续到7月份，但是目前来看的话，检修对钢材价格无实质影响，”钢铁行业资讯网站中国联合钢铁网分析师胡艳平称。胡艳平还表示到7月份钢厂将被迫进一步降价。

宝钢股份(600019.SS)6月宣布了下调产品售价，为九个月来首次，且7月预计还会下调，使钢厂的利润率进一步变薄。宝钢股份是中国最大的上市钢铁企业。

中国联合钢铁网称，河北钢铁集团等一些大型钢企已安排6月份进行部分检修，大型民营钢企日照钢铁控股集团也已经开始检修。

据该网站估计，其调查走访的钢厂在整个检修期间将减产124万吨粗钢和60万吨热轧卷板。

不过这与庞大的库存相比实在太少。中国钢铁工业协会数据显示，大型钢厂的钢材库存约为1,370万吨。咨询机构Mysteel的数据显示，贸易商的钢材库存大约在2,000万吨。

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**债务难题**

胡艳平认为，只有中国日均粗钢产量从目前的纪录高位下降8%，到200万吨左右，中国钢材价格才有可能反弹。

但钢厂不愿意如此大幅度减产，尽管目前每出售1吨钢材要亏损100-300元人民币。他们称，固定成本高昂导致停产代价很大，而且减产会削弱规模效应，降低市场份额。

行业消息人士说，钢铁厂商也担心减产会促使银行削减贷款。银行贷款对于钢铁企业的维系至关重要，中国30家最大的上市钢铁企业总债务已接近7,600亿元人民币(1,240亿美元)。

“银行也不会让你停，只要钢厂一停产，银行就会撤资，企业会更加困难，所以为了保证现金流，钢厂现在是拼了命的在生产，”华南一位中型钢厂的原料采购部负责人称。

中国粗钢年产能已扩张至近10亿吨，供应过剩规模在3亿吨左右，而去年利润率已降至0.04%，2008年和2011年分别为3.3%和2.24%。

**地方的考虑**

地方政府迫切希望帮助维系钢厂运营，因为这个行业雇佣了大量从业人员，也是一个重要的税收来源。

上周，辽宁北票市政府向凌源钢铁旗下的凌钢股份北票钢管提供了3,180万元补贴。

但很多地方政府自身已债台高筑，因此不太可能提供很多长期的支持。

“短期来看地方政府有意愿去帮助企业，也是为了保证就业，但是他们自己口袋里有米吗？...长期而言，会出现部分企业倒闭，”中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会副秘书长盛志诚称。(完)

(译文审校 隋芬/徐文焰)

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