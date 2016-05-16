版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 14:36 BJT

2015年底中国10大钢厂占全国产能34.2% 远低于60%的目标

路透北京5月16日 - 鞍山钢铁集团公司董事长唐复平周一表示，去年底中国前10大钢厂占全国总产能的34.2%，远低于政府设定的60%的目标。

唐复平说，国家十二五规划要求主要钢厂到2015年底达到占产能60%的目标。2010年底时10大钢厂控制了全国48.6%的产能。

“扩大集中度是确保行业健康发展的一个重要条件，政府已经努力推动行业重组，”唐复平说。“由于一些原因，实现这个目标遇到困难。”(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐