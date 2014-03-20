中国铁矿业中长期规划启动 10年内国产矿比例超50%--人民日报

路透北京3月20日 -中国人民日报周四报导称，首个《中国铁矿业中长期发展规划》编制工作近日在北京启动，计划未来10年内，使国产矿比例达到50%以上，结束原料供给高度依赖进口的历史。

规划设想，2016-2025年，在中国东北、华北、西北和华南等地区，组建6-8个矿石产量规模达到3,000万吨以上的大型矿业集团；以最具资源优势的鞍钢矿山为龙头，形成2亿吨以上规模的特大型铁矿山企业集团，发挥龙头带动作用。

“该《规划》计划于2014年底完成编制后上报国务院和国家有关部门，按相关程序审批、发布实施。”报导称。

根据设想，未来10年，中国矿山将通过新建扩建、兼并重组等途径，加快打造世界级矿山企业，提高产业集中度，破解铁矿石原料供给高度依赖进口的钢铁困局，支撑钢铁工业转型升级。

担任此次规划编制小组组长的鞍山钢铁集团公司副总经理、鞍钢矿业公司经理邵安林介绍，目前，中国矿山企业小而分散，资源利用率低、生产成本高，使铁矿资源保障程度低、生态环境问题突出。

据了解，中国作为世界第四大铁矿石资源国，拥有700多亿吨铁矿资源，但铁矿石对外依存度却高达70%。近10年来，中国钢铁企业因高矿价累计多支出原料成本2万多亿元人民币，成为目前钢铁行业出现大面积亏损的主要原因。

国内媒体此前报导，2013年中国国产矿供应铁占比约30%-35%。数据显示，去年中国铁矿石原矿产量14.4亿吨，进口铁矿石8.2亿吨，进口矿按56%品位计算，合4.59亿吨铁，按60%品位计算，合4.92亿吨铁。（完）

(发稿 李贺; 审校 李文科/张喜良)

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