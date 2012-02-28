中钢协称三大矿石商对加入中国铁矿石现货交易平台很积极

路透北京2月28日电---中国钢铁工业协会副会长王晓齐周二表示,国际三大矿石商对於加入中国铁矿石现货交易平台很积极,而中国钢铁企业今年盈利状态料仍很困难.

三大矿石商包括巴西淡水河谷 VALE5.SA,力拓 RIO.AX RIO.L 和必和必拓 BHP.AX.中国於1月成立了首家铁矿石现货交易平台,但目前尚未有国外主要铁矿石供应商加入.

王晓齐在2012年中国铁矿石会议间隙并称,铁矿石价格总体已进入下行趋势,今年铁矿石价格料总体呈波动中走低趋势,波动幅度将比去年大大减小,约在110-130美元/吨的范围波动.

"如果国内钢铁市场进一步萎缩,进口铁矿石价格有可能跌破110美元/吨,"王晓齐表示.

但他也强调,受铁矿石开采成本增加、资源税等因素影响,矿价下跌到一定程度将获得支撑.

中国首家铁矿石现货交易平台由中国钢铁工业协会(CISA)、中国五矿化工进出口商会及北京国际矿业权交易所(CBMX)三家共同发起设立.

目前宝钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢企及中钢贸易和中信金属等贸易商均已同意成为中国铁矿石现货交易平台的发起会员.

中钢协数据显示,2011年77家大中型钢铁企业实现利润约875亿元人民币,同比下降4.51%,重点大中型钢企的销售利润率仅为2.4%;亏损企业扩大到八家,共计亏损约32.8亿元.(完)