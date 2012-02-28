中钢协称三大矿石商对加入中国铁矿石现货交易平台很积极

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月28日电---中国钢铁工业协会副会长王晓齐周二表示,国际三大矿石商对於加入中国铁矿石现货交易平台很积极,而中国钢铁企业今年盈利状态料仍很困难.
三大矿石商包括巴西淡水河谷 VALE5.SA,力拓 RIO.AX RIO.L 和必和必拓 BHP.AX.中国於1月成立了首家铁矿石现货交易平台,但目前尚未有国外主要铁矿石供应商加入.
王晓齐在2012年中国铁矿石会议间隙并称,铁矿石价格总体已进入下行趋势,今年铁矿石价格料总体呈波动中走低趋势,波动幅度将比去年大大减小,约在110-130美元/吨的范围波动.
"如果国内钢铁市场进一步萎缩,进口铁矿石价格有可能跌破110美元/吨,"王晓齐表示.
但他也强调,受铁矿石开采成本增加、资源税等因素影响,矿价下跌到一定程度将获得支撑.
中国首家铁矿石现货交易平台由中国钢铁工业协会(CISA)、中国五矿化工进出口商会及北京国际矿业权交易所(CBMX)三家共同发起设立.
目前宝钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢企及中钢贸易和中信金属等贸易商均已同意成为中国铁矿石现货交易平台的发起会员.
中钢协数据显示,2011年77家大中型钢铁企业实现利润约875亿元人民币,同比下降4.51%,重点大中型钢企的销售利润率仅为2.4%;亏损企业扩大到八家,共计亏损约32.8亿元.(完)
--发稿 李文科; 撰写 邵晓忆; 审校 张喜良/丁淑琴
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。