中国上半年不锈钢产出大增 推动全球产量升至纪录高位

* 除了东欧和中国，全球其它地区的不锈钢产量都下滑

* 咨询机构Meps预估价格在2014年反弹

* 欧洲产量下降4%，因进口增加

路透伦敦10月10日 - 国际不锈钢论坛(ISSF)的一份报告显示，由于中国不锈钢产量大增，推动全球不锈钢产量在今年上半年升至纪录高位，尽管发达国家的需求增长减弱且不锈钢价格走低。

数据称，2013年上半年全球不锈钢产量较上年同期成长4.6%，达到1,860万吨。这个增幅主要归因于中国，该国的不锈钢产出大增15%至880万吨，从而抵消掉东欧以外其它所有地区的产量下滑。

CRU的资深分析师Mark Beveridge指出，中国国内的不锈钢需求与工业生产的趋势一致，后者今年迄今的升幅介于8.8-10.5%之间。

今年上半年，亚洲(除中国外)的不锈钢产出下滑3.7%至430万吨，西欧产量下降4%至410万吨。美国产出减少1.9%至120万吨。东欧产量增加12.4%至20.7万吨。

“如果经济环境如预期般改善，那么明年信心应会回归市场，”钢铁咨询机构Meps在报告中称。(完)

(编译 高琦 审校 王翔琼/李春喜)

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