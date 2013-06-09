版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 9日 星期日 16:04 BJT

《中国钢铁焦点》部分钢企借检修抑制产出，但难解供应过剩局面

**债务难题**

胡艳平认为，只有中国日均粗钢产量从目前的纪录高位下降8%，到200万吨左右，中国钢材价格才有可能反弹。

但钢厂不愿意如此大幅度减产，尽管目前每出售1吨钢材要亏损100-300元人民币。他们称，固定成本高昂导致停产代价很大，而且减产会削弱规模效应，降低市场份额。

行业消息人士说，钢铁厂商也担心减产会促使银行削减贷款。银行贷款对于钢铁企业的维系至关重要，中国30家最大的上市钢铁企业总债务已接近7,600亿元人民币(1,240亿美元)。

“银行也不会让你停，只要钢厂一停产，银行就会撤资，企业会更加困难，所以为了保证现金流，钢厂现在是拼了命的在生产，”华南一位中型钢厂的原料采购部负责人称。

中国粗钢年产能已扩张至近10亿吨，供应过剩规模在3亿吨左右，而去年利润率已降至0.04%，2008年和2011年分别为3.3%和2.24%。

**地方的考虑**

地方政府迫切希望帮助维系钢厂运营，因为这个行业雇佣了大量从业人员，也是一个重要的税收来源。

上周，辽宁北票市政府向凌源钢铁旗下的凌钢股份北票钢管提供了3,180万元补贴。

但很多地方政府自身已债台高筑，因此不太可能提供很多长期的支持。

“短期来看地方政府有意愿去帮助企业，也是为了保证就业，但是他们自己口袋里有米吗？...长期而言，会出现部分企业倒闭，”中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会副秘书长盛志诚称。(完) (译文审校 隋芬/徐文焰)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐