中国钢铁：2014年可能关停更多钢厂以整治空污--行业人士

“这次暂时停产对本月的钢产量应该影响不大，不过我们担心明年政府为了减轻空气污染，会对钢厂采取更多措施，”武安一家钢厂的管理人员表示。

“政府不能只一关了之，因为这会引起社会不稳定和高失业率，不过政府会逐步进行，这是一个长期渐进的过程。”

据新华援引中国钢铁工业协会的数据称，今年头三个季度中国大型钢厂的平均利润率仅为2.99%，远低于整体制造业平均6-7%的利润率。

花旗集团分析师Ivan Szpakowski表示，如果中国对环保未达标的工厂落实停产政策，并对达标企业定期检查，这可能标志着环保执法和过剩产能管理方面的一个“转折点”。

“我们预计未来这种由环保引发的短期停产会更加频繁，”Szpakowski表示。

目前主要关闭的钢厂位于武安，该市的年产能约为4,000-5,000万吨。自上周起，当地的工厂已经开始关闭轧钢生产线，并提前对高炉进行检修。

轧钢生产线把半成品生产成建筑用的钢筋等成品，而高炉则用铁矿石和碳生产生铁。

路透致电发布停产令的当地政府办公室，但没有人接听。

其他主要的钢铁生产城市，比如河北唐山，还未采取类似措施。(完)