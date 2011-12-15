中国明年钢产量和铁矿石进口量增长料放慢--路透调查

7月25日在澳大利亚一处铁矿拍到的矿石图片。 REUTERS/Morag MacKinnon

路透新加坡12月15日电---路透调查结果显示,由於中国政府持续严控房地产市场,该国明年钢产量和铁矿石进口增长将会放慢,从而为铁矿石价格带来压力.

尽管增长放缓,但中国2012年钢铁产量和铁矿石进口量仍将刷新纪录高位,表明政府努力投资於保障房和基础设施建设.

接受路透访问的12家经纪商和行业咨询机构给出的预估中值为,2012年粗钢产量料将增长5.8%至7.28亿吨,消费量则可能上升4.6%至6.85亿吨.

根据中国发布的11月年内迄今数据计算,2011年钢产量料为6.88亿吨,表观需求为6.55亿吨.

经换算後的今年钢产量较2010年的6.27亿吨增长9.7%,表观需求量则较去年的6.005亿吨增加9%,均高於路透调查受访者对明年的增幅预估.

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建筑需求占据中国钢材需求的一半左右,分析师表示,除非中国政府放松楼市调控,否则钢材需求不太可能大幅回暖.

"我们认为,商品住宅推迟开工将成为2012年地产行业的主要挑战,因9月以来,开发商一直反映资金紧张.此前政府的限购令导致住房销量大跌,"渣打银行的商品分析师Judy Zhu表示.

Zhu表示,明年信贷紧张状况或将持续,尤其是住宅项目方面.

"尽管我们此前预计,临近2012年年中时信贷将有所放松,但未来12个月,地产开发商可能仍会将项目延後,"她表示.

一些分析师认为,中国央行在12月下调存款准备金率,表明政府或放松货币政策以支持放缓的经济,但他们表示,若放松房地产调控,或促使更多流动性转移到该行业中.

由於抗通胀仍是要务之一,中国不太可能大幅放松货币政策,在全国范围内大举推出刺激措施的可能性也不大.

"我们认为,近期不太可能推出像2008-09年那样大量使用钢铁的刺激措施.由於基础设施项目的规划蓝图已被使用,我们认为能提速建设的项目寥寥无几,"里昂证券分析师Ian Roper在报告中称.

**铁矿石进口增幅料放缓**

钢铁产量增长减缓,意味着2012年原材料铁矿石进口增幅将放缓至6%,低於今年约10%的预估增幅.

作为全球最大的海运铁矿石进口国,中国2012年铁矿石进口量预计会达到7.20亿吨,高於今年预计进口量6.79亿吨,以及2010年的6.19亿吨.

随着欧洲铁矿石需求萎缩和全球矿商满负荷生产,以Steel Index的62%品级铁矿石.IO62-CNI=SI计,2012年铁矿石现货均价预计为每吨150美元,低於今年迄今均价每吨169美元.

今年铁矿石价格大起大落,现货价格在2月一度飙升至每吨逾191美元的历史高位,不料在10月大跌31%,因中国钢材需求趋疲导致铁矿石需求萎缩.

里昂证券分析师Roper预料,明年铁矿石均价为每吨135美元,是受访分析师中预估的最低水平.他并称,明年全球铁矿石供应量将增加7,000万吨.

Roper提到,明年全球铁矿石供应增幅将是四年来最低,并认为在欧洲遭遇债务危机和美国经济乏力之际,全球铁矿石需求增幅恐难超越供应扩增.(完)

--编译 徐文焰/丁琦/肖群英;审校 艾茂林

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