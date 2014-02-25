中国钢铁产能过剩程度或“超过想象”--中钢协官员

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京2月25日 -中国钢铁工业协会(CISA)一位官员周二表示，中国钢铁部门产能过剩的严峻程度“可能超过我们的想象”。
中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创表示，预计2014年中国铁矿石进口较上年增加6%，达到8.7亿吨。
李新创还称，今年钢铁产品需求料增加3.2%至7.15亿吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。