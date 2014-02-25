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中国财经 | 2014年 2月 25日 星期二 11:16 BJT

中国钢铁产能过剩程度或“超过想象”--中钢协官员

路透北京2月25日 -中国钢铁工业协会(CISA)一位官员周二表示，中国钢铁部门产能过剩的严峻程度“可能超过我们的想象”。

中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创表示，预计2014年中国铁矿石进口较上年增加6%，达到8.7亿吨。

李新创还称，今年钢铁产品需求料增加3.2%至7.15亿吨。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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