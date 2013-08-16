钢价回升添中国产能淘汰难度 过剩局面不改难迎真牛市

作者/丁琦

路透北京8月16日 - 对于中国的众多钢厂而言，幸福似乎来得有些快。上半年吨钢利润不够买根冰棍的梦魇还未散去，进入下半年后主要钢材价格已峰回路转，止跌回升。

钢材市场的这波暖意，是“否极泰来”还是“回光返照”仍待观察。但令外界担心的是，在中国钢铁产能依然过剩的背景下，钢价的阶段性反弹客观上也会大幅降低企业的减产意愿，以市场机制倒逼产能淘汰之路恐变得愈发难行。

“钢价的短线反弹对钢厂肯定是利好，但对面临去产能化重任的钢铁行业来说，并不完全是好事，” 南华期货工业品总监曹扬慧表示。

她指出，近期国内钢价的涨幅已超出上游原料成本的涨幅，钢材盈利状况出现改善。但在钢铁产能过剩的状况下，也可能导致该淘汰的产能没动力淘汰，从而加剧行业供应过剩。

中国联合钢铁网资深分析师胡艳平也表达了同样的担心，称随着今年6月下旬以来钢厂盈利再度好转，前期检修的钢厂相继复产，估计在利润的刺激下，中国钢厂仍有扩大产能的动力。

事实上，作为近年来中国经济的一大痼疾，产能过剩问题始终是决策层关切和调控的重点，而占全球产量近半的中国钢铁行业更是重中之重。

早在今年4月，中国工信部就公布了今年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中炼钢产能淘汰目标为781万吨，炼铁为263万吨。6月首批淘汰落后产能企业名单公布，并要求9月前关停名单内落后产能，年底前彻底拆除淘汰。工信部部长苗圩本周二还表示，将尽快落实和公告今年第二批淘汰落后产能企业名单。

时值8月，又有行业网站爆出北方某钢铁重镇的钢厂被政府要求减产三分之一，以及相应的断电警告。

不过对于上述消息，业内人士却不以为然。“这种临时性的突击措施以往也有过，一段时间内可能监管得很严， 但地方上大多有财政和就业的压力，要长期坚持起来很难，所以解决不了根本问题，” 中联钢的胡艳平表示。

还有业内人士指出，此前曾发现一些被列入淘汰名单的产能其实早已弃置，还有钢厂通过转移产能、拆小建大等手段绕开监管。造成了产能淘汰年年在做，但实际产能并未明显下降。

“不能说行政手段就绝对没用，从发改委等部门关于化解过剩产能的文件看，政策力度还是很严的，但执行到地方上，出于经济增长和就业等因素的考量，自然会遇到一些政策阻力，” 中金公司研究部的金属分析员马凯称。

行政手段有局限，外界转而寄望通过价格倒逼机制，淘汰掉一些高成本、高能耗的钢铁产能。在上半年钢价持续下跌的背景下，部分小钢厂确实也有主动减产的行动，但随着下半年钢市的回暖，倒逼机制的效力也在减退。

“钢厂有钱赚的时候肯定没有动力关（产能），像钢铁这种资本高度密集的行业，关掉整个高炉的代价太大了，”一位钢铁行业人士对路透表示。

**牛市幻象？**

多位市场人士指出，即便从下半年以来的钢价反弹本身看，还是更多地受市场预期改善推动，实质性的需求支撑并不太强，指望重演几年前钢价的牛市行情基本等同于幻想。

中金公司的马凯表示，“近期钢价上涨主要是市场对经济的消极态度有所缓和，心理预期逐渐修复。尽管期货价格在资金推动下涨幅很大，但现货订单数也不是太多，下游拿货的心态还是偏谨慎。”

上期所螺纹钢期货7月至今的六周内有五周周线上涨，目前已升至4月中旬以来的高位。现货方面，行业龙头宝钢(600019.SS)在上月维持钢价不变后，本周宣布上调9月主要钢材售价。

在近期决策层政策重心逐渐偏向“稳增长”的背景下，一系列促进城市基础设施建设、结构性减税的措施相继出台，此外7月多项经济指标也出现好转，均令钢市的预期逐步改善。而河北等地钢企“环保风暴”的影响也被不断炒作，以及铁矿石价格的上涨，均成为钢价反弹的催化剂。

但值得注意的是，这波钢价上涨正值盛夏需求淡季，而今年南方多个城市遭遇创纪录的高温，更是直接打压了建筑开工率，用现实需求拉动来解释钢价的涨势显然有些牵强。

南华期货的曹扬慧称，短期看市场资金面也不会如年初那么松，部分省市还面临较重的债务问题，因此即便有政策拉动，落实下去的钢材需求也并不一定如市场预期的那么好。

中国冶金工业规划研究院院长李新创稍早对路透表示，中国钢铁消费已接近峰值区域，未来即便会增长，增速也会下滑，钢铁业已进入全面严重过剩的境地。

在高层多次表态不会再有大规模刺激政策的背景下，钢铁消费再呈爆发式增长的可能性已很小，在产能过剩问题得到真正解决之前，钢价就此见底疾升，恐怕只是美好预期光环下的“幻象”。

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(审校 杨淑祯)

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