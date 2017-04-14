取缔“地条钢”是钢铁去产能重要任务 上半年将全面完成--中国工信部

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月14日 - 新华社周四报道援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
骆铁军是在周三举办的“2017中国钢铁发展论坛”上作出上述表述的。他并称，在取缔中频炉的强大压力下，个别设计院又开始为中频炉企业设计“中改电”方案，这与国家化解过剩产能的要求背道而驰，必须坚决制止。
“今年是钢铁去产能的攻坚年，上半年要集中精力做好打击取缔‘地条钢’工作。”他称，不能把上了精炼设备作为不确定中频炉的理由和借口。
他并指出，在不锈钢行业，中频炉只能用于融化铬铁、镍铁等合金。行业内一致认为，中频炉冶炼不是钢铁行业的发展方向，而且监管难，应从根本上予以取缔。
骆铁军提到, 中国钢铁工业协会等已制定文件对“地条钢”进行了清晰界定，工信部近期将发文明确按此参照执行。
中国工信部部长苗圩此前表示，今年要清理“地条钢”，做好僵尸企业处置工作；去产能要防止“边去边建”，严控新增钢铁产能。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。