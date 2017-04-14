取缔“地条钢”是钢铁去产能重要任务 上半年将全面完成--中国工信部

路透北京4月14日 - 新华社周四报道援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。

骆铁军是在周三举办的“2017中国钢铁发展论坛”上作出上述表述的。他并称，在取缔中频炉的强大压力下，个别设计院又开始为中频炉企业设计“中改电”方案，这与国家化解过剩产能的要求背道而驰，必须坚决制止。

“今年是钢铁去产能的攻坚年，上半年要集中精力做好打击取缔‘地条钢’工作。”他称，不能把上了精炼设备作为不确定中频炉的理由和借口。

他并指出，在不锈钢行业，中频炉只能用于融化铬铁、镍铁等合金。行业内一致认为，中频炉冶炼不是钢铁行业的发展方向，而且监管难，应从根本上予以取缔。

骆铁军提到, 中国钢铁工业协会等已制定文件对“地条钢”进行了清晰界定，工信部近期将发文明确按此参照执行。

中国工信部部长苗圩此前表示，今年要清理“地条钢”，做好僵尸企业处置工作；去产能要防止“边去边建”，严控新增钢铁产能。（完）