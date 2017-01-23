中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩

路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。

太钢不锈(000825.SZ)在周五提交给深圳证交所的文件中表示，预计2016年恢复盈利，有望实现净利10.5亿元(1.5278亿美元)-12.5亿元。

2015年，由于行业产能过剩，太钢不锈净亏损37.1亿元。

本周稍早，酒钢宏兴(600307.SS)和杭钢股份(600126.SS)表示，2016年预计摆脱亏损并实现盈利。

周二，中国最大上市钢企--宝钢股份(600019.SS)表示，预计净利比一年前的10亿元增长约770%。该消息刺激该股次日其大涨。

宝钢股份将其强劲的净利预估归功于成本削减，以及与武钢股份600005.SS合并。

除了控制过剩产能，中国政府去年为促进经济成长而增加支出，也刺激了钢铁需求。(完)