中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
太钢不锈(000825.SZ)在周五提交给深圳证交所的文件中表示，预计2016年恢复盈利，有望实现净利10.5亿元(1.5278亿美元)-12.5亿元。
2015年，由于行业产能过剩，太钢不锈净亏损37.1亿元。
本周稍早，酒钢宏兴(600307.SS)和杭钢股份(600126.SS)表示，2016年预计摆脱亏损并实现盈利。
周二，中国最大上市钢企--宝钢股份(600019.SS)表示，预计净利比一年前的10亿元增长约770%。该消息刺激该股次日其大涨。
宝钢股份将其强劲的净利预估归功于成本削减，以及与武钢股份600005.SS合并。
除了控制过剩产能，中国政府去年为促进经济成长而增加支出，也刺激了钢铁需求。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。