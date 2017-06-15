焦点：借助基建热东风 中国低价值钢厂逆袭高端对手

路透马尼拉/北京6月15日 - 在中国基建热潮的助推下，该国建筑钢材生产商取得了多年未有的丰厚获利，甚至力压高价值竞争对手，从而令中国政府几年来鼓励钢铁生产商向价值链上游移动的努力受挫。

随着制造业这一增长引擎熄火，中国越来越依赖基建支出来促进经济增长，从而激发对建筑钢材产品的需求，并提振生产商的利润率接近纪录高位。

再加上最近中国削减低品质钢材产能以治理污染，这股基建热潮看起来将点亮建筑钢材生产商的业务前景，而更高级别钢材的生产商正疲于应对制造业者和汽车厂商需求疲弱的冲击。

“由于削减产能以及预期中国增加基建支出，条钢消费量大幅增加，可望提升螺纹钢厂商未来几年的利润，”英国商品研究所(CRU)驻北京分析师Richard Lu称。

中信里昂证券追踪的数据显示，建筑钢材螺纹钢(也称条钢)的利润率今年已暴增逾800%，6月初时达到每吨1,100元人民币(162美元)左右。

用于汽车和家电的冷轧卷板(CRC)的利润同期下降47%，至每吨约437元人民币。

冷轧卷板等高端产品的利润率通常情况下高于螺纹钢。CLSA的数据显示，2012-2016年期间，冷轧卷板的平均利润为每吨341元，同期螺纹钢平均利润为107元。

这种情况刺激中国钢厂重新开动一度关闭的螺纹钢生产线，抓住价格飙升的机会牟利。

强劲的需求也使得贸易商的螺纹钢库存在不到四个月的时间内减少了逾一半。

“我们老板看到螺纹钢很赚钱，所以他决定重启已经关闭两年的生产线，”日照钢铁控股集团有限公司的一名销售经理说。

“生产线预计将一直运转，因为建筑钢材的前景很不错。”

**‘别无选择’**

在中国国家主席习近平力推一带一路经济带倡议之际，促进基础设施建设在他的施政计划中位居要角。

与此同时制造业却举步维艰，中国5月汽车销售自2015年来首见出现连续两个月下滑，限制了像是冷轧卷板等高价值扁钢钢材的需求。

中国取缔工业污染，也是导致较低价、低等级建筑用钢的国内生产商，与高价钢材生产商时运翻转的原因之一。

中国为治理霾害，誓言6月底前彻底取缔地条钢产能。炼制地条钢(主要为建材螺纹钢)的感应电炉会造成高污染。

分析师估计去年以感应电炉炼制的螺纹钢约达5,000吨，是中国螺纹钢总产量的四分之一左右。

中信里昂证券数据显示，今年迄今，螺纹钢每吨平均利润572元人民币，远高于2016年全年的91元人民币。

低等级廉价钢铁厂出人意料再度兴起，对努力推进钢铁产业现代化的中国来说是一大挫折。中国主要通过促进大型先进钢铁厂以大吃小，以及关闭效能欠佳钢厂的方式，来提升产业现代化。

去年中国技术最先进的宝钢股份 (600019.SS)收购对手武汉钢铁，成为全球第二大钢铁厂，仅次于安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) ISPA.AS。

中信里昂证券驻香港分析师Daniel Meng表示，部分长材与扁平材都生产的中国钢厂，比较倾向多生产长材，因为利润丰厚。

“这是相当普遍的现象，”他表示，“大家应该会看见许多钢厂出现这种转变，而非仅有少数钢厂。”

但一些只生产扁平材的钢厂并不会因此关门。

“尽管生产扁平材的钢厂知道利润正在减少，但他们别无选择，只能继续生产，因为让设备停机，然后等获利好转后再开机耗费的成本更高，”山东钢铁(600022.SS)一位部门经理表示。

中信里昂证券数据显示，扁平冷轧钢卷的利润在6月初约为每吨437元，还不到1月末时的一半。

咨询公司钢之家(SteelHome)编纂的数据显示，中国贸易商手中的螺纹钢和冷轧钢卷库存都较今年的峰值下滑，其中螺纹钢库存下滑了56%，而冷轧卷板库存则仅下降13%。

**出口增长？**

随着国内需求放缓，更多的中国扁平钢材产品销往海外。此类产品在1-4月期间的销量总计为1,485万吨，占钢铁总出口的55%。

2016年，扁平钢材产品的出口量为4,803万吨，占总出口的44%。今年此类高端钢材产品的出口增长，引发市场再度担心中国可能又要被指控在国际市场上倾销钢铁产品。

英国钢铁咨询公司MEPS的Jeremy Platt称，中国钢铁制造商“以前曾被指控以低于成本的价格进行销售，以消化他们过剩的供应”。

“面对国内低迷的贸易环境，中国供应商未来数月可能继续增加他们的出口量。”(完)

中国钢铁产品利润率情况：reut.rs/2t4xxNi