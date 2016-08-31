焦点：中国钢厂争购高品位铁矿石以提升产出

2015年11月3日，中国唐山，一家钢铁厂的工人在铁矿石堆场作业。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海8月31日 - 手上现金水涨船高的中国钢铁业者正竞购优质铁矿石，以协助增加产出，并配合北京当局实施更为严格的环保标准，这带动高品位铁矿石价格升水来到两年来最高。

在产能缩减提升钢价之际，这是中国钢铁业再现乐观情绪的最新迹象，生产商撇开含铁量偏低的廉价矿石，导致国内各港口库存逐渐增加。

此一心态将有助于提升巴西淡水河谷(VALE5.SA)、澳洲力拓(RIO.AX) (RIO.L)及必和必拓(BHP.AX)BHP.L的表现，这些业者的高品位铁矿石持续扩大中国国内钢铁厂商的市场份额。

根据行业网站我的钢铁网(MySteel)数据，上周中国各港口含铁量61.5%的铁矿石较含铁量58%铁矿石升水达123元人民币(18.42美元)，为2014年中以来首见。

继环境整治和政府采取措施解决供给过剩问题后，钢厂相继关闭和减产，中国钢铁价格随之上涨，提振了钢厂的获利。中国已承诺今年要削减4,500万吨钢铁产能。

“过去几个月我们的销售情况非常不错，自6月来钢厂再次盈利。”北京一铁矿石贸易商说道。

“他们还是愿意买更高品位的铁矿石，因这能有助于增加钢产量，这带动高品位铁矿石升水高涨。”

日照港含铁量61.5%的铁矿石目前售价为每吨445元人民币，含铁量58%的售价为370元。

较高质量的铁矿石在加工中每吨产出的钢铁更多，帮助提高产量，而且由于在生产过程中使用的焦炭较少，还可以降低排放。

交易商称，一些冶炼厂亦在更多使用价格更高的块矿与粉矿混合，以节省烧结过程；这一过程产生的产品可以用于高炉，但却是产生污染的主要原因。

7月及8月时，唐山市命令关停并推迟一些烧结及焦化厂，这些工厂将煤炭转化为用于高炉的燃料。

交易商称，钢铁厂对于较高品位铁矿石兴趣增加，减少购买低品位铁矿石，这部分加剧了中国港口的库存增加情况。

根据行业网站中国联合钢铁网(Custeel.com)的数据，截至8月23日的库存激增至逾两年最高水平1.0846亿吨。

“现在钢铁厂对低品位铁矿石不大感兴趣，”一家民营钢厂的铁矿石采购部门管理人士表示。

力拓的皮尔巴拉粉矿(Pilbara fines)品位为61.5%，而必和必拓生产的纽曼粉矿(Newman fines)品位为63%，杨迪粉矿(Yandi fines)品位为59%。淡水河谷的铁矿品位更高，包括品位为65%的卡拉加斯粉矿。

中国钢厂的需求量占到全球海运铁矿石的逾70%，而钢铁产量占全球总产量的大约一半。

中国钢厂需求强劲推动铁矿石价差扩大，相关图表：tmsnrt.rs/2bUlgE1

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