焦点：中国钢厂变得更加清洁但没有变瘦 不愿削减产能

图为2013年9月9日资料图片，显示中国安徽一家钢厂内的场景。 REUTERS/Stringer

路透上海/新加坡10月22日 - 中国努力限制污染严重产业的扩张，促使中国钢厂变得越来越清洁。但他们根本没有变瘦。

尽管中国政府努力加强环境保护和削减过剩产能，但过去七个月中国钢产量却保持同比增长。中国是全球最大的钢铁生产国。

由于降低排放意味着钢厂更能达到较为严格的政府标准，中国政府可能更加难以削减这个庞大产业的过剩产能。

目前，中国国内对于基础设施和建筑的需求强劲，吸收了多数额外钢铁供应。但中国经济放缓如果更加严重，可能迫使钢厂扩大海外销售。

那样的话就可能重燃中国与欧美之间的紧张关系。欧美是中国的主要贸易伙伴，多年来一直指责中国向海外倾销过剩的钢铁。

该问题在最近于中国举行的20国集团(G20)峰会上受到重视，各国领导人在这次会议上承诺努力应对。

中国主要产钢城市--河北省唐山市就说明了政府的两难境地。唐山举办长达数月的世界园艺博览会，为此进行了六个月的全面净化，确保以湛蓝的天空迎接国家主席习近平等显要人物到访。

行业专家预测，这将使河北省产出大幅下降，有助于政府实现产出和产能减少的目标。

但由于钢厂在自身清洁的同时维持产出水平，所以产量下降的幅度远低于预期。

这主要是由于钢铁价格今年已涨40%，支持价格上涨的内需强劲势头料继续，尽管出口降至2月以来最低。

中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌表示，前三季度，钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上。

中国今年的目标是钢铁产能削减4,500万吨。

但解决产能过剩并控制污染的举措并未降低产量。中国粗钢年产过剩规模估计在3亿吨左右，是全球第二大产钢国日本年产量的三倍。

“如果钢厂盈利，在他们环保标准达标的情况下，政府就没有理由命令他们减产，”杭州热联贸易公司(Hangzhou CIEC Trading Co)驻上海投资经理Xia Junyan称。

**唐山战场**

产业消息人士表示，自2014年开始全国性的环境治理行动以来，虽然唐山的许多小型钢厂关闭了，但较大的钢厂却安装或升级了设备。

唐山为了迎接最近举行的世界园艺博览会，一些钢铁厂在9月和10月有几天被迫减少了铁矿粉烧结活动。但据产业咨询机构Custeel.com的调查，唐山的大约150座高炉，只有三次降低产量，分别是6月、7月和9月，而在为期六个月的大气污染治理期间，只有几天减产。

最大降幅是在6月初，开工率降到了65%以下，当时来自中东欧国家的领导人在唐山开会，讨论经济合作。7月再度下降，当时唐山准备纪念1976年大地震。

Custeel.com的调查显示，否则的话，今年唐山钢铁厂的开工率会保持在80%以上。

“生产可以是灵活的。即使钢厂生产暂时受到环境治理活动的打击，但他们可以在稍后增加生产以挽回损失，” 杭州热联的Xia表示。

政府看来准备在冬季大气污染治理中继续盯紧唐山的钢厂。据一份政策文件，上周河北省开始对当地钢厂执行“特别排放限制”。

中国发改委上月表示，处罚了数百家违反环境与安全法规的钢厂和煤企。一些企业被迫关闭或减产。

中国钢产量与价格图表： tmsnrt.rs/2ealfQH

(完)