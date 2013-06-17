钢材价格接近底部 后期将呈低位波动--中钢协

5月末，中钢协监测的八大钢材品种价格均继续下跌，且降幅有所加大。中钢协CSPI钢材综合价格指数当月末为101.83点，比4月末下降3.92点，降幅3.71%，较上月加大了2.50个百分点。截至6月份第二周，该指数年内首次跌破100点，创2009年6月份以来的最低水平。